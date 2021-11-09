Kalp Yarası’nın Vedia’sı Yonca Şahinbaş’ın eşi Eşkıya’dan çıktı o da çok ünlü! Meğer Eşkıya’daymış şimdi de o dizide

Yonca Şahinbaş hakkında araştırma yapanlar eşinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. Yonca Şahinbaş'ın eşi de en az kendisi kadar ünlü bir oyuncu. İşte başta Yonca Şahinbaş olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.