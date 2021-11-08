Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya sevgilisi Bilge Öztürk'ün kardeşleri ile tanıştı! Tarkan'ın eski sevgilisine bakın!
Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya sevgilisi Bilge Öztürk'ün ailesi ile tanıştı! Aralarında tam 23 yaş fark olan ikili gündeme bomba gibi düştü. Yıllar önce Tarkan ile yaşadığı aşkla tanınan avukat Bilge Öztürk (43), yılın büyük bir bölümünü Muğla Akyaka'da açtığı kite surf okulunda geçiriyor. Kendisinden 23 yaş küçük erkek arkadaşını kardeşleriyle tanıştıran Öztürk, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Dörtlü, uzun süre sohbet ederken, çektirdiği fotoğrafı da Instagram'dan paylaştı. İşte Bennu Gerede'nin oğlu ile Tarkan'ın eski aşkından gelen mutluluk pozları...
08.11.2021 11:05
- Son Güncelleme: 08.11.2021 11:07
Bilge Öztürk ve Daren Gerede Erkaya Magazin muhabirleri tarafından ilk kez geçen ay Nişantaşı'nda görüntülendi. Arkadaşlarıyla yemeğe çıkan çift, hayli mutlu görünüyordu.