Sibel Can'ın kızı Melisa'dan babasına destek! Neler Oluyor Hayatta sunucusu Hakan Ural'ın sağlık durumunu Nur Tuğba Namlı açıkladı
Neler Oluyor Hayatta'nın sunucusu Hakan Ural koronavirüse yakalandı! Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden soğuk algınlığına yakalandığını ifade eden ancak daha sonra durumunun ağırlaştığını belirten Hakan Ural'ın sağlık durumu merak ediliyor. Günlerdir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Hakan Ural, "Tarifi edilemeyen virüsleri deneyimlemiş olduk" diyen Hakan Ural, durumunun ağırlaştığını belirterek sevenlerinden dua istemişti. Ural'ın son durumu hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Sibel Can ile 1988-1999 yılları arasında evli kalan Hakan Ural'a kızı Melisa'dan 'yanındayım' paylaşımı geldi. Hakan Ural'ın partneri Nur Tuğba Namlı ise "Hakan en kısa sürede burada olacak. Aklınızın takılacağı hiçbir şey yok." dedi.
Neler Oluyor Hayatta'nın sunucusu Hakan Ural koronavirüse yakalandı! Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural Instagram paylaşımı ile dikkat çekti.
Ünlü sunucu Hakan Ural, hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programına, hastalığı nedeniyle ara verdiğini duyurdu. Ural, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, izleyenlerin merakını giderdi.
'SİZLERDEN AYRI KALACAĞIM'
Ural'ın, Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştığı açıklama şu şekilde:
"Sevgili arkadaşlar, rahatsızlığım nedeniyle birkaç gün sizlerden ayrı kalacağım. Sanırım ciddi soğuk almışım. Program devam ediyor. Nur Tuğba Algül ve destek olacak dostumuzu, eminim yalnız bırakmazsınız. İlk fırsatta buluşmak üzere."
SEVENLERİNDEN DUA İSTEMİŞTİ
Birkaç gündür sağlık sorunlarıyla mücadele eden Hakan Ural, cumartesi günü Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Arkadaşlar maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı. Sıkıntılı yani. Bir önceki post iyi dedik ama erken davranmışız. Allah yardımcımız olsun dualarınızı eksik etmeyin" demişti.
TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI
Neler Oluyor Hayatta programının Instagram hesabından yapılan paylaşımda Ural'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı. Yapılan açıklamada "Grip belirtileriyle başlayan süreçte PCR testleri negatif çıkmış, ancak ardından pozitife dönmüştür. Hakan Ural Kovid-19 tedavisi şu an tedbir amaçlı hastanede devam etmektedir. Sağlık durumu gün geçtikçe iyiye gitmektedir" denildi.