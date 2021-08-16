Kalp Yarası’nın Azade Sancakzade’si Şenay Gürler’in kızı güzelliğiyle büyüledi! Torunu olduğunu duyan şaştı kaldı meğer...
Kalp Yarası'nın Azade Sancakzade'si Şenay Gürler'in kızı güzelliğiyle büyüledi! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası'nda Azade Sancakzade karakterini canlandıran ünlü oyuncu Şenay Gürler, başarılı oyunculuk performansıyla izleyicilerin takdirini topladı. Ekranlarda fırtınalar estiren Gürler'in özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar Gürler'in torunu olduğunu duyunca şaştı kaldı. Şenay Gürler'in kızı Duygu Yıldırım ise güzelliğiyle görenleri mest etti. İşte Şenay Gürler'in güzeller güzeli kızı Duygu...
16.08.2021 23:02
- Son Güncelleme: 17.08.2021 00:26
Kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Mahir Günşiray gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kalp Yarası'nda Azade Sancakzade'yi canlandıran Şenay Gürler, başarılı oyunculuk performansıyla ekranda fırtınalar estiriyor.