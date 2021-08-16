Ata Demirer bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı Çanakkale’den vazgeçemeyen Ata Demirer’in memleketi meğer...
Ata Demirer bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı... Başrollerini Demet Akbağ ile paylaştığı Eyvah Eyvah serisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle yaz aylarını Çanakkale'de geçiren ve buraya olan sevgisini her fırsatta dile getiren oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Ata Demirer nereli?" sorusunun yanıtına arattı. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Ata Demirer'in memleketi...
16.08.2021 22:22
- Son Güncelleme: 17.08.2021 00:01
Eyvah Eyvah 3 filmini televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından gündeme gelen Ata Demirer'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Özellikle yaz aylarını Çanakkale'de geçiren ve buraya olan sevgisini her fırsatta dile getiren oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu.
Çanakkale için "Burası çok özel bir şehir, çok özel bir coğrafya. Benim şahsen sevdalı oluğum bir bölge" ifadelerini kullanan Demirer'in memleketi bakın neresi çıktı.