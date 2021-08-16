Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran detay! Çekimler başlıyor mu, Kurtlar Vadisi yeniden ekranlara mı gelecek?
Mafya, politik ve aksiyon konulu dizi Kurtlar Vadisi, 2003 yılında başlamış ve 4 sezon boyunca sürerken ilgiyle izlenmişti. Fenomenleri dizinin yeniden çekilmesini ve yayınlanmasını çok istiyor, konuyla ilgili sık sık çıkan iddialar ise kafaları karıştırıyor. Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran detay yaşandı ve Çekimler başlıyor mu, Kurtlar Vadisi yeniden ekranlara mı gelecek? Sorularının yanıtları merakla araştırılır oldu. İşte detaylar haberimizde yer alıyor.
Bir döneme damgasını vuran televizyonların fenomen dizisi haline gelen Kurtlar Vadisi, 2003-2005 yılları arasında yayınlanmıştı. Hala internetten eski bölümlerini aynı ilgiyle izleyen fenomenleri yeniden çekilmesini çok istiyor. Konuyla ilgili bazı gelişmeler yaşandı, peki Kurtlar Vadisi yeniden mi çekilecek, ekranlara dönecek mi? İşte hafızalara kazınan Kurtlar Vadisi dizisi ile ilgili detaylar...
KURTLAR VADİSİ YENİDEN Mİ BAŞLAYACAK?
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Televizyon ekranlarında yayına girdiği dönemde reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi yapımında üstlendiği "Polat Alemdar" karakteriyle bütünleşen usta oyuncu Necati Şaşmaz, söz konusu dizinin yeniden ekrana gelmesi adına Polat Yağcı'yla anlaştığı öğrenildi.
Kurtlar Vadisi Kaos ismi verilen dizi projesi için Polat Yağcı'nın Show TV kanalıyla masaya oturduğunun bilgisine ulaşıldı, ancak şu an için henüz kesin bir anlaşmaya varılıp varılmadığı bilinmiyor.