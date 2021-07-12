Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin sessizliğini bozdu! Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'e bomba 'ihanet' göndermesi!

Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin sessizliğini bozdu! Oğuzhan Koç'un kendisini Demet Özdemir ile aldattığı iddialarına sessiz kalan oyuncu Yağmur Tanrısevsin, aylar sonra ilk kez konuştu. Kalp Yarası dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteri ile bir kez daha izleyiciyi kendisine hayran bırakan 30 yaşındaki oyuncu, yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. 'Aldatma' hakkında sözleri ile dikkat çeken Yağmur Tanrısevsin, eski sevgilisi Oğuzhan Koç'a göndermede bulundu. İşte detaylar...

12.07.2021 14:19 - Son Güncelleme: 12.07.2021 14:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





