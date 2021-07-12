Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin sessizliğini bozdu! Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'e bomba 'ihanet' göndermesi!
Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin sessizliğini bozdu! Oğuzhan Koç'un kendisini Demet Özdemir ile aldattığı iddialarına sessiz kalan oyuncu Yağmur Tanrısevsin, aylar sonra ilk kez konuştu. Kalp Yarası dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteri ile bir kez daha izleyiciyi kendisine hayran bırakan 30 yaşındaki oyuncu, yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. 'Aldatma' hakkında sözleri ile dikkat çeken Yağmur Tanrısevsin, eski sevgilisi Oğuzhan Koç'a göndermede bulundu. İşte detaylar...
12.07.2021 14:19
- Son Güncelleme: 12.07.2021 14:24
Atv'nin yeni dizisi Kalp Yarası ile ekrana geri dönen oyuncu Yağmur Tanrısevsin, verdiği bir röportajda ilişkiler ve aldatma konusuna değindi.
Tanrısevsin, açıklamalarıyla eski sevgilisi Oğuzhan Koç ile şu anda Koç'un sevgilisi ve Tanrısevsin'in de eski yakın arkadaşı olan Demet Özdemir'e göndermede bulundu.
Şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir'in sürpriz aşkları doludizgin devam ederken Koç'un eski sevgilisi ve Demet Özdemir'in o zamanlar yakın dostu olan Yağmur Tanrısevsin'den olay "ihanet" açıklaması geldi.
Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası ile ekranlarda boy gösteren başarılı oyuncu Yağmur Tanrısevsin,açıklamaları ile magazin gündemine bomba gibi düştü.
İşte "Güçlü, içinde yaşama sevgisi olan, herkesle iletişim kurmayı becerebilen, tutkulu bir hayvansever" diye tarif ettiği Ayşe karakterine çok benzediğini ifade eden Yağmur'un dikkat çeken açıklamaları...