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Aleyna Tilki'nin kriterleri ile ti'ye alınan dadı ilanına Tuğba Ekinci'den yanıt! 21 yaşındaki Tilki'nin serveti dudak uçuklatıyor!

Aleyna Tilki'nin kriterleri ile ti'ye alınan dadı ilanına Tuğba Ekinci'den yanıt geldi. Dünya starı olmak isteyen Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerde kendisine dadı aradığını açıkladı. 'Asistan tribiyle uğraşamam' diyen 21 yaşındaki Aleyna Tilki'nin dadı kriterleri kısa sürede gündeme bomba gibi düşerken, Tuğba Ekinci olaya el attı.

12.07.2021 14:45 - Son Güncelleme: 12.07.2021 15:26
Aleyna Tilki'nin kriterleri ile ti'ye alınan dadı ilanına Tuğba Ekinci'den yanıt! 21 yaşındaki Tilki'nin serveti dudak uçuklatıyor!

Aleyna Tilki'nin kriterleri ile ti'ye alınan dadı ilanına Tuğba Ekinci'den yanıt geldi. Dünya starı olmak isteyen Aleyna Tilki dadı arayışına girdi, kazancı merak konusu oldu. 21 yaşındaki genç şarkıcı attığı her adımla gündeme gelmeyi başarıyor.

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Aleyna Tilki'nin kriterleri ile ti'ye alınan dadı ilanına Tuğba Ekinci'den yanıt! 21 yaşındaki Tilki'nin serveti dudak uçuklatıyor!

ASİSTAN YERİNE DADI TUTACAK

Yaptığı ilginç açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren Tilki, son olarak dadı arayışına girdi. Şarkıcılık ve oyunculuğu aynı anda yürütmeye çalışan Aleyna Tilki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kendime dadı tutacağım. Asistan tribi çekemem. Dadılar çok çalışkan. Yemeğimi düşünür, saçlarımı tarar ve her şey" dedi.

Aleyna Tilki'nin kriterleri ile ti'ye alınan dadı ilanına Tuğba Ekinci'den yanıt! 21 yaşındaki Tilki'nin serveti dudak uçuklatıyor!

Aleyna Tilki'nin dadı kriterleri gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya kullanıcıları Tilki'nin yazdığı kriterleri görünce durumu ti'ye almadan geçmedi.

Aleyna Tilki'nin kriterleri ile ti'ye alınan dadı ilanına Tuğba Ekinci'den yanıt! 21 yaşındaki Tilki'nin serveti dudak uçuklatıyor!

Aleyna Tilki'ye yanıt, Tuğba Ekinci'den geldi. Ekinci, Tilki'ye dadı olmaya aday olduğunu söyledi.

Aleyna Tilki'nin kriterleri ile ti'ye alınan dadı ilanına Tuğba Ekinci'den yanıt! 21 yaşındaki Tilki'nin serveti dudak uçuklatıyor!

"FISTIĞIM DADI ARIYORMUŞ..."

Ekinci, Aleyna Tilki'yi paylaşarak "Güzel yüzlü fıstığım dadı arıyormuş. Boncuğum benim ben sana dadı olurum kıyamıyorum ben sana erken yaşta koca camiayla boğuştun." yorumunda bulundu.