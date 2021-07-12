Aleyna Tilki'nin kriterleri ile ti'ye alınan dadı ilanına Tuğba Ekinci'den yanıt! 21 yaşındaki Tilki'nin serveti dudak uçuklatıyor!
Aleyna Tilki'nin kriterleri ile ti'ye alınan dadı ilanına Tuğba Ekinci'den yanıt geldi. Dünya starı olmak isteyen Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerde kendisine dadı aradığını açıkladı. 'Asistan tribiyle uğraşamam' diyen 21 yaşındaki Aleyna Tilki'nin dadı kriterleri kısa sürede gündeme bomba gibi düşerken, Tuğba Ekinci olaya el attı.
12.07.2021 14:45
- Son Güncelleme: 12.07.2021 15:26
ASİSTAN YERİNE DADI TUTACAK
Yaptığı ilginç açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren Tilki, son olarak dadı arayışına girdi. Şarkıcılık ve oyunculuğu aynı anda yürütmeye çalışan Aleyna Tilki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kendime dadı tutacağım. Asistan tribi çekemem. Dadılar çok çalışkan. Yemeğimi düşünür, saçlarımı tarar ve her şey" dedi.