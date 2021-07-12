Aleyna Tilki'nin kriterleri ile ti'ye alınan dadı ilanına Tuğba Ekinci'den yanıt! 21 yaşındaki Tilki'nin serveti dudak uçuklatıyor!

ASİSTAN YERİNE DADI TUTACAK

Yaptığı ilginç açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren Tilki, son olarak dadı arayışına girdi. Şarkıcılık ve oyunculuğu aynı anda yürütmeye çalışan Aleyna Tilki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kendime dadı tutacağım. Asistan tribi çekemem. Dadılar çok çalışkan. Yemeğimi düşünür, saçlarımı tarar ve her şey" dedi.