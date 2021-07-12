Aşk-ı Memnu’nun yıldızından yeni proje! Başarılı rolü ile hafızalara kazınmıştı! Yine ortalığı birbirine katacak!

Özellikle dizi severleri mutlu eden bir haber geldi ve Aşk-ı Memnu'nun yıldızından yeni proje sevenlerini oldukça heyecanlandıracak. Yayınlandığı döneme damga vuran ve hala tekrar bölümleriyle ilgiyle izlenen Aşk-ı Memnu'daki başarılı rolü ile hafızalara kazınan isim sonrasında farklı pek çok dizi ve film projesinde yer almıştı. Yine ortalığı birbirine katacak ve adından söz edecek gibi görünüyor. Reklam filmlerinde de sıkça rastladığımız ismin yeni projesi hakkında merak edilenleri derledik.