Aşk-ı Memnu’nun yıldızından yeni proje! Başarılı rolü ile hafızalara kazınmıştı! Yine ortalığı birbirine katacak!
Özellikle dizi severleri mutlu eden bir haber geldi ve Aşk-ı Memnu'nun yıldızından yeni proje sevenlerini oldukça heyecanlandıracak. Yayınlandığı döneme damga vuran ve hala tekrar bölümleriyle ilgiyle izlenen Aşk-ı Memnu'daki başarılı rolü ile hafızalara kazınan isim sonrasında farklı pek çok dizi ve film projesinde yer almıştı. Yine ortalığı birbirine katacak ve adından söz edecek gibi görünüyor. Reklam filmlerinde de sıkça rastladığımız ismin yeni projesi hakkında merak edilenleri derledik.
Özellikle dizi severleri mutlu eden bir haber geldi ve Aşk-ı Memnu'nun yıldızından yeni proje sevenlerini oldukça heyecanlandıracak. Yayınlandığı döneme damga vuran ve hala tekrar bölümleriyle ilgiyle izlenen Aşk-ı Memnu'daki başarılı rolü ile hafızalara kazınan isim sonrasında farklı pek çok dizi ve film projesinde yer almıştı. Yine ortalığı birbirine katacak ve adından söz edecek gibi görünüyor. Reklam filmlerinde de sıkça rastladığımız ismin yeni projesi hakkında merak edilenleri derledik.
KIVANÇ TATLITUĞ KİMDİR?
Kıvanç Tatlıtuğ, 27 Ekim 1983 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Ülkerspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi önemli klüplerde profesyonel olarak basketbol oynayan ve sakatlık sonucu basketbolu bırakmak zorunda kalan Kıvanç Tatlıtuğ, 2002 Yılında Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci oldu.