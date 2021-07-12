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Aşk-ı Memnu’nun yıldızından yeni proje! Başarılı rolü ile hafızalara kazınmıştı! Yine ortalığı birbirine katacak!

Özellikle dizi severleri mutlu eden bir haber geldi ve Aşk-ı Memnu'nun yıldızından yeni proje sevenlerini oldukça heyecanlandıracak. Yayınlandığı döneme damga vuran ve hala tekrar bölümleriyle ilgiyle izlenen Aşk-ı Memnu'daki başarılı rolü ile hafızalara kazınan isim sonrasında farklı pek çok dizi ve film projesinde yer almıştı. Yine ortalığı birbirine katacak ve adından söz edecek gibi görünüyor. Reklam filmlerinde de sıkça rastladığımız ismin yeni projesi hakkında merak edilenleri derledik.

12.07.2021 13:27 - Son Güncelleme: 12.07.2021 13:27
Aşk-ı Memnu’nun yıldızından yeni proje! Başarılı rolü ile hafızalara kazınmıştı! Yine ortalığı birbirine katacak!

Özellikle dizi severleri mutlu eden bir haber geldi ve Aşk-ı Memnu'nun yıldızından yeni proje sevenlerini oldukça heyecanlandıracak. Yayınlandığı döneme damga vuran ve hala tekrar bölümleriyle ilgiyle izlenen Aşk-ı Memnu'daki başarılı rolü ile hafızalara kazınan isim sonrasında farklı pek çok dizi ve film projesinde yer almıştı. Yine ortalığı birbirine katacak ve adından söz edecek gibi görünüyor. Reklam filmlerinde de sıkça rastladığımız ismin yeni projesi hakkında merak edilenleri derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aşk-ı Memnu’nun yıldızından yeni proje! Başarılı rolü ile hafızalara kazınmıştı! Yine ortalığı birbirine katacak!
Aşk-ı Memnu’nun yıldızından yeni proje! Başarılı rolü ile hafızalara kazınmıştı! Yine ortalığı birbirine katacak!

İŞTE KIVAÇ TATLITUĞ'UN YENİ PROJESİ!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ'un OGM Medya'yla Netflix için ilk sezonunu çektiği Bir Denizaltı Hikâyesi kod adlı dizi projesinin ardından bir de film yapıyor.

Aşk-ı Memnu’nun yıldızından yeni proje! Başarılı rolü ile hafızalara kazınmıştı! Yine ortalığı birbirine katacak!

Özcan Alper'in yöneteceği filmin adı "Aşıklar Bayramı".... Son olarak bir bulaşık deterjanı markasından 11 milyon TL aldığı konuşulan Tatlıtuğ'un yeni filmindeki rol arkadaşı Settar Tanrıöğen.... Eylül ayında İstanbul dışında çekilecek dizinin ortak yapımcısı ise Nar Film...

Aşk-ı Memnu’nun yıldızından yeni proje! Başarılı rolü ile hafızalara kazınmıştı! Yine ortalığı birbirine katacak!

KIVANÇ TATLITUĞ KİMDİR?

Kıvanç Tatlıtuğ, 27 Ekim 1983 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Ülkerspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi önemli klüplerde profesyonel olarak basketbol oynayan ve sakatlık sonucu basketbolu bırakmak zorunda kalan Kıvanç Tatlıtuğ, 2002 Yılında Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci oldu.