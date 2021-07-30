Masterchef'te bir ilk yaşandı! İzleyiciler şaşkına döndü! Masterchef üçlü düelloda iki yarışmacı adayı aynı anda…

Masterchef TV8 akşam kuşağında yayınlanıyor ve ilgiyle takip ediliyor. İkinci turun yaşandığı şu günlerde bir üst seviyeye geçmek isteyen yarışmacılar üçlü şekilde birbirleriyle yarış halinde. Masterchef Türkiye'de Mehmet, Somer ve Danilo şeflerin verdiği bu karar ekran başındakileri şoke etti. Üçlü düelloda iki yarışmacı adayı aynı hangi durumu yaşadı? İşte Masterchef'te ilk kez yaşanan bu olaya dair detaylar…