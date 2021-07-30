Masterchef'te bir ilk yaşandı! İzleyiciler şaşkına döndü! Masterchef üçlü düelloda iki yarışmacı adayı aynı anda…
Sevilen lezzet yarışması Masterchef TV8'de her yıl ekrana geliyor ve ilgiyle izleniyor. İlgiyle izlenen programda yarışmacılar üst tura geçebilmek için yemek konseptine göre ellerinden gelenin en iyisini yansıtıyor ve heyecan dolu anlar yaşanıyor. 3 kişinin aynı anda çabaladığı ve birbiriyleriyle rekabette olduğu 2. turda izleyicileri şaşkına çeviren bir gelişme yaşandı. Masterchef üçlü düelloda iki yarışmacı adayı aynı anda neler yaptı, Masterchef'te ilk kez yaşanan bu durumun ayrıntıları haberimizde yer alıyor.
Masterchef TV8 akşam kuşağında yayınlanıyor ve ilgiyle takip ediliyor. İkinci turun yaşandığı şu günlerde bir üst seviyeye geçmek isteyen yarışmacılar üçlü şekilde birbirleriyle yarış halinde. Masterchef Türkiye'de Mehmet, Somer ve Danilo şeflerin verdiği bu karar ekran başındakileri şoke etti. Üçlü düelloda iki yarışmacı adayı aynı hangi durumu yaşadı? İşte Masterchef'te ilk kez yaşanan bu olaya dair detaylar…
TV8'de yeni sezonuyla seyirciyle buluşan MasterChef Türkiye'de 2. tur elemeleri ekrana gelmeye devam ediyor. MasterChef son bölümde Mustafa, Mert ve Emre üçlü düelloda etli sarma yaparak yarıştı.
Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın jüri üyeliklerini üstlendiği MasterChef Türkiye'nin 27 Temmuz Salı akşamı ekrana gelen bölümünde, üçlü düello elemeleri heyecanı yaşandı.