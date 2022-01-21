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Kalça dansıyla akıllara kazınan Solmaz Çiros bu kez derin dekoltesiyle sere serpe! Seda Sayan'ın gelin adayı son haliyle...

Kalça dansıyla meşhur olan fenomen gelin adayı şoke etti! Solmaz Çiros süper minisiyle dans ederken zor anlar yaşadı, gündeme bomba gibi düştü. Aldığı kilolarla sık sık adından söz ettiren Solmaz Çiros, Seda Sayan'ın Kuruçeşme konserinde ortaya çıktı. Bir dönem Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın programına gelin adayı olarak çıkan Solmaz Çiros, değişimiyle gündeme geliyor. Solmaz Çiros son olarak sahne alacağı mekan için verdiği pozları paylaştı. İşte olay olan o poz...

21.01.2022 11:11 - Son Güncelleme: 21.01.2022 11:11
Kalça dansıyla akıllara kazınan Solmaz Çiros bu kez derin dekoltesiyle sere serpe! Seda Sayan’ın gelin adayı son haliyle...

18 yaşında katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros ünlü olduktan sonra kısa bir süre de Aşk-ı Roman dizisinde rol aldı.

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Kalça dansıyla akıllara kazınan Solmaz Çiros bu kez derin dekoltesiyle sere serpe! Seda Sayan’ın gelin adayı son haliyle...

Solmaz, Seda Sayan'ın klibinde de oynadı ve kendi albümünü de çıkardı. Çiroz şimdilerde hem bazı mekanlarda sahne alıyor hem de TikTok'ta çektiği kliplerle dikkat çekiyor.

Kalça dansıyla akıllara kazınan Solmaz Çiros bu kez derin dekoltesiyle sere serpe! Seda Sayan’ın gelin adayı son haliyle...

Gelin adayı Solmaz'ın değişimi ise gözlerden kaçmıyor.

Kalça dansıyla akıllara kazınan Solmaz Çiros bu kez derin dekoltesiyle sere serpe! Seda Sayan’ın gelin adayı son haliyle...

Kilo alan ve yüzünde de küçük estetik dokunuşlar olan Çiros son olarak kırmızı elbisesiyle sere serpe uzanarak poz verdi.

Kalça dansıyla akıllara kazınan Solmaz Çiros bu kez derin dekoltesiyle sere serpe! Seda Sayan’ın gelin adayı son haliyle...

Derin göğüs dekoltesiyle dikkat çeken Solmaz Çiros'a yorum yağdı.

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