Eser Yenenler’e Leonardo DiCaprio şoku! Berfu Yenenler sordu Kuzey cevapladı olan Eser’e oldu
Eser Yenenler'e Leonardo DiCaprio şoku! Tecilli güzel Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler ve oğlu Kuzey ile birlikte yaptığı esprili sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kısa süre önce ikinci kez anne-baba olan Yenenler çiftinin oğulları Kuzey ile çektikleri video, sosyal medyaya damga vurdu. Berfu Yenenler'in 'Kuzey'in Leonardo DiCaprio'yu babası sanma skandalı' notuyla yaptığı paylaşım takipçilerini kahkahaya boğdu. İşte detaylar…
17.05.2021 22:52
- Son Güncelleme: 17.05.2021 23:06
Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren Berfu Yenenler, sosyal medya hesabında ailesi ile yaptığı eğlenceli paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yenenler, son paylaşımıyla takipçilerini gülümsetmeyi yine başardı.
Söz konusu videoda; oğlu Kuzey'e Leonardo DiCaprio'nun fotoğrafını gösteren Berfu Yenenler, "Bu kim" sorusuna "Baba" cevabını aldı. O anlara şahit olan Eser Yenenler'in yüz ifadesi ise hayranlarını gülümsetti.
Berfu Yenenler'in "Kuzey'in, Leonardo DiCaprio'yu babası sanma skandalı. Leonardo: Ben ne alaka?" notunu eklediği paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Paylaşımdan sonra gündem olan Yenenler çiftinin ikinci çocukları Mete ise merak konusu oldu. İşte Başta Eser Yenenler ile Berfu Yenenler olmak üzere ünlülerin çocukları…
ARZU YANARDAĞ VE KIZI MAYA