Eser Yenenler’e Leonardo DiCaprio şoku! Berfu Yenenler sordu Kuzey cevapladı olan Eser’e oldu

Eser Yenenler'e Leonardo DiCaprio şoku! Tecilli güzel Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler ve oğlu Kuzey ile birlikte yaptığı esprili sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kısa süre önce ikinci kez anne-baba olan Yenenler çiftinin oğulları Kuzey ile çektikleri video, sosyal medyaya damga vurdu. Berfu Yenenler'in 'Kuzey'in Leonardo DiCaprio'yu babası sanma skandalı' notuyla yaptığı paylaşım takipçilerini kahkahaya boğdu. İşte detaylar…

17.05.2021 22:52 - Son Güncelleme: 17.05.2021 23:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





