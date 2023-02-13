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Haberler Magazin Kahtalı Mıçe'den acı haber! Depreme Adıyaman'da yakalandı acıların en büyüğü yaşadı tam 25 akrabasını kaybetti

Kahtalı Mıçe'den acı haber! Depreme Adıyaman'da yakalandı acıların en büyüğü yaşadı tam 25 akrabasını kaybetti

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde ağır yıkım ve can kaybına neden olurken tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Saatler geçtikçe mucize haberleri gelirken üzücü haberler de geliyor. Türk Halk Müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe lakaplı Mustafa Aslan'dan acı haber geldi. Depreme Adıyaman yakalanan 25 yakınını kaybeden Mustafa Aslan acıların en büyüğünü yaşadı.

13.02.2023 15:19 - Son Güncelleme: 13.02.2023 15:19
Kahtalı Mıçe’den acı haber! Depreme Adıyaman’da yakalandı acıların en büyüğü yaşadı tam 25 akrabasını kaybetti

"Kahtalı Mıçe" olarak tanınan usta sanatçı Mustafa Aslan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde ağır yıkımlara neden olan depremlerde acıların en büyüğünü yaşadı.

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Kahtalı Mıçe’den acı haber! Depreme Adıyaman’da yakalandı acıların en büyüğü yaşadı tam 25 akrabasını kaybetti

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler; Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok yerleşim merkezinde yıkımlara neden oldu.

Kahtalı Mıçe’den acı haber! Depreme Adıyaman’da yakalandı acıların en büyüğü yaşadı tam 25 akrabasını kaybetti

Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremlerin yaşandığı 10 ilimizde 3 ay süreyle OHAL ilan edildi. Depremden etkilenen bölgelere yardım göndermek için herkes seferber oldu.

Kahtalı Mıçe’den acı haber! Depreme Adıyaman’da yakalandı acıların en büyüğü yaşadı tam 25 akrabasını kaybetti

Usta sanatçı Kahtalı Mıçe de depreme memleketi Adıyaman'da yakalandı.

Kahtalı Mıçe’den acı haber! Depreme Adıyaman’da yakalandı acıların en büyüğü yaşadı tam 25 akrabasını kaybetti

2. Sayfa'nın haberin göre; Türkücü Kâhtalı Mıçe'nin Adıyaman'da depreme yakalanan ailesinden 25 kişiyi vefat etti…

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