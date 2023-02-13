Kahtalı Mıçe'den acı haber! Depreme Adıyaman'da yakalandı acıların en büyüğü yaşadı tam 25 akrabasını kaybetti
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ilde ağır yıkım ve can kaybına neden olurken tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Saatler geçtikçe mucize haberleri gelirken üzücü haberler de geliyor. Türk Halk Müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe lakaplı Mustafa Aslan'dan acı haber geldi. Depreme Adıyaman yakalanan 25 yakınını kaybeden Mustafa Aslan acıların en büyüğünü yaşadı.
13.02.2023 15:19 - Son Güncelleme: 13.02.2023 15:19
"Kahtalı Mıçe" olarak tanınan usta sanatçı Mustafa Aslan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde ağır yıkımlara neden olan depremlerde acıların en büyüğünü yaşadı.