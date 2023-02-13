Alişan 'içimden geldi' dedi paylaştı yazdığı o satırlar yürekleri parçaladı: "Belki kavga eden vardı sabaha barışırız diyen..."
Alişan 'içimden geldi' dedi paylaştı yazdığı o satırlar yürekleri parçaladı. Türkiye'yi yasa boğan 7.7 ve 7.6'lık felaketin üzerinden 8 gün geçti. Devletin tüm imkanları seferber edilirken vatandaşlar ve ünlü isimler de ellerinden gelen yardımı yapmak için büyük mücadeleler veriyor. Anbean takip edilen gelişmeler ise 'Umut hep var' dedirtiyor. 10 ili etkileyen depremler sonrası bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tek yürek olan sanat camiası da sosyal medyadan ve sahadan çalışmalara destek sağlıyor. Son olarak şarkıcı Alişan'dan yürek dağlayan bir paylaşım geldi. İşte duygularını sosyal medya hesabında yazıya döken Alişan'ın o satırları...
"BELKİ KAVGA EDEN VARDI SABAHA BARIŞIRIZ DİYEN..."
Alişan 'içimden geldi' dedi paylaştı yazdığı o satırlar yürekleri parçaladı.
Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Arama kurtarma çalışmaları tüm hızla devam ederken 10 ilde toplam can kaybı 31.643'e yükseldi.
Depremin 8. gününde üzen haberlerin yanı sıra mucize haberler de gelmeye devam ediyor. Ünlü isimler ise paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ünlü şarkıcı Alişan Instagram hesabından yazdığı o satırlarla yürek sızlattı.
"Sadece 1 hafta önce bu gece, insanlar evlerinde uyumaya hazırlanıyorlardı... Belki kavga eden vardı, sabaha barışırız diyen; belki okullar açılıyor yarın diye üzülen ya da sevinen çocuklar vardı. Belki tatil planları yapanlar vardı, belki yepyeni bir iş kurmuş ya da işe başlıyacak ve o heyecanla bir an önce uyuyayım da uyanayım diyenler vardı."