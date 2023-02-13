Survivor Aşkım Burçe Tunay'ın sevgilisi Yiğit Can Datlı depremde hayatını kaybetti! O paylaşım kahretti: "Yarım kalmadık biz, mahşere kaldık"

Survivor Aşkım Burçe Tunay'ın sevgilisi Yiğit Can Datlı depremde hayatını kaybetti! O paylaşım kahretti: "Yarım kalmadık biz, mahşere kaldık"
Survivor Aşkım Burçe Tunay'ın sevgilisi Yiğit Can Datlı depremde hayatını kaybetti! O paylaşım kahretti. Kahramanmaraş'ta ve 10 ilimizde yaşanan yıkıcı deprem sonrası 30 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Acı haberler ünlü isimlerin aileleri ve arkadaşlarından da geldi. Survivor yarışmasıyla tanınan Aşkım Burçe Tunay erkek arkadaşı Yiğit Can Datlı'nın ölümüyle yıkıldı. Aşkım Burçe Tunay, Instagram paylaşımıyla herkesi duygulandırdı.
"YARIM KALMADIK BİZ, MAHŞERE KALDIK"
Survivor Aşkım Burçe Tunay'ın sevgilisi Yiğit Can Datlı depremde hayatını kaybetti! O paylaşım kahretti.
'Yüzyılın felaketi', pazartesi günü biri 7.7, diğeri 7.6 şiddetindeki iki depremle geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan, 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip iki depremde yaşanan binlerce can kaybı ülkemizi yasa boğdu.
SURVIVOR BURÇE'NİN ACI GÜNÜ
Arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken vefat sayısı da 30 bini geçti. Survivor yarışması ile tanınan Aşkım Burçe Tunay da erkek arkadaşı Yiğit Can Datlı'nın ölümüyle yıkıldı. Aşkım Burçe, sevgilisine Instagram sayfasında yaptığı paylaşımlarla veda etti:
Survivor yarışması ile tanınan Aşkım Burçe Tunay da deprem felaketinde erkek arkadaşı Yiğit Can Datlı'yı kaybetti.