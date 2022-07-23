Jose Sosa'nın eski eşi Carolina Alurralde 'çocuğum kaçırıldı' dedii ortalığı ateşe verdi! Trabzonspor'un eski yengesi...
Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Sosa'nın eski eşi Carolina Alurralde, Trabzon hayranlığı olarak biliniyordu. Sosa'nın Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından da sosyal medya hesabından Trabzon paylaşımlarını kaldırmayan Carolina Alurralde sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla herkesi şoke etti. Caro Alurralde, çocuğunun hırsızlar tarafından kaçırıldığını açıkladı. Alurralde yaptığı paylaşımda polislerin yardım etmediğini belirtti.
23.07.2022 17:03 - Son Güncelleme: 23.07.2022 17:03
Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor formaları giyen Jose Sosa'nın, eski eşi kötü haberle sarsıldı. Sosa'nın eski eşi Carolina Alurralde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çocuğu Antonia'nın kaçırıldığını duyurdu.
Türkiye'de yıllarca top koşturan ve bu sezon sonu Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa'nın eski eşi Alurralde, yeni doğan çocuğunun kaçırıldığını duyurdu.
YARDIM İSTEDİ
Jose Sosa'dan ayrıldıktan sonra Arjantin'de yaşam süren Caro Alurralde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda polislerin kendisine yardım etmediğini iddia ederek yetkililerin bu duruma el atmasını talep etti.
Fenerbahçe oyuncusu Jose Sosa (36), 18 yıldır aşk yaşadığı müzisyen Carolina Alurralde ile birlikteliğini sonlandırmıştı.