Gül Masalı'nın Gonca ve Toprak'ı çok sevildi! Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca çifti...
atv ekranlarında Pazar günü izleyiciyle buluşan Gül Masalı dizisinin başrol oyuncuları Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca çifti sosyal medya da çok yakıştırıldı. Çok sayıda yorum alan çift için; "Çok yakışıyorsunuz" yorumları yapıldı. Dizide çiftin ilişkilerinin seyrinin nasıl ilerleyeceği ise merak konusu oldu.
23.07.2022 16:45 - Son Güncelleme: 23.07.2022 16:45
Aşk, dram ve heyecan yüklü sahneleriyle sosyal medyada da çok konuşulan ve büyük beğeni toplayan dizi Gül Masalı sosyal medyada yakından takip ediliyor.
Gül Masalı; annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.
Güçlü oyuncu kadrosu ve etkili hikayesiyle ekrana gelen dizide; Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Zehra Yılmaz, Sarp Can Köroğlu, Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi birbirinden başaralı duayen isimler rol alıyor.