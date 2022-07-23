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Ezgi Sertel'in son halini görenler gözlerine inanamamıştı dur durak bilmiyor! Estetikten sonra şimdi de bir deri bir kemik kaldı

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hakan karakteriyle hafızalara kazınan Ozan Çobanoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topluyor. Geçtiğimiz günlerde yaptırdığı estetiklerle bir anda sosyal medyanın gündemine gelen Ezgi Sertel bu kez de fazla kilolarından kurtuldu. Ezgi Sertel'in son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte haberin detayları.

23.07.2022 17:20 - Son Güncelleme: 23.07.2022 17:20
Ezgi Sertel’in son halini görenler gözlerine inanamamıştı dur durak bilmiyor! Estetikten sonra şimdi de bir deri bir kemik kaldı

Ozan Çobanoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan ve 2020'de ikizleri Tibet ve Mert'i kucağına alan Ezgi Sertel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem olmuştu..

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Ezgi Sertel’in son halini görenler gözlerine inanamamıştı dur durak bilmiyor! Estetikten sonra şimdi de bir deri bir kemik kaldı

Ekranların ünlü ismi fotoğrafını paylaştı, yüzündeki değişim dikkat çekmişti.

Ezgi Sertel’in son halini görenler gözlerine inanamamıştı dur durak bilmiyor! Estetikten sonra şimdi de bir deri bir kemik kaldı

Sunucu Ezgi Sertel, 2016 yılında oyuncu Ozan Çobanoğlu ile nikah masasına oturmuştu.

Ezgi Sertel’in son halini görenler gözlerine inanamamıştı dur durak bilmiyor! Estetikten sonra şimdi de bir deri bir kemik kaldı

2020'de ise ikizleri Tibet ve Mert'i kucağına almıştı...

Ezgi Sertel’in son halini görenler gözlerine inanamamıştı dur durak bilmiyor! Estetikten sonra şimdi de bir deri bir kemik kaldı

Ezgi Sertel bir süredir ekranlardan uzak olsa da takipçileri ile bağını koparmıyor.

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