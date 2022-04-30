Johnny Depp Amber Heard davasında kaskatı kestiren 'cinsel organ' krizi 'görsem hatırlardım' O kahkaya boğulurken...
Johnny Depp ve uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Amber Heard arasındaki davada sular durulmuyor. Şimdilerde birbirilerine açtıkları iftira davaları görülen ve duruşmaları canlı olarak yayınlanan Depp ve Heard'ün ve tanıkların verdikleri ifadeleri akıl tutulması yaratan cinsten. Şiddet iddialarından, yatağı pislemelerine kadar pek çok skandalları ortaya çıkan eski çiftin anlattıkları akla adeta dizi film senaryosu gibi. İkili arasında yaşanan kavganın detayları ele alındı. Söz konusu kavgayla ilgili konuşan Depp'in korumasının "cinsel organ" açıklamaları mahkeme salonunu kahkahaya boğdu.
Dünyaca ünlü aktör Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'e açtığı iftira davasında ikili arasında yaşanan kavganın detayları ele alındı. Söz konusu kavgayla ilgili konuşan Depp'in korumasının "cinsel organ" açıklamaları mahkeme salonunu kahkahaya boğdu.
Hollywood yıldızı Johnny Depp ve uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı oyuncu Amber Heard'le "iftira" davasında bir kez daha karşı karşıya geldi. Karşılıklı ağır suçlamaların olduğu davanın her detayı ise dünya basınında geniş yer buluyor.
İLİŞKİNİN BAŞLARINDA ÇİFTE KUMRULAR GİBİLERMİŞ
Dün mahkemede Johnny Depp'in eski koruması Malcolm Connolly ifade verdi. Çiftin ilişki hakkında konuşan ve Avustralya'da gerçekleşen bir kavga ile ilgili gördüklerini anlatan Connolly, çiftin ilişkinin başında çok mutlu ve çifte kumrular gibi olduğunu söyledi.