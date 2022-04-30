Johnny Depp Amber Heard davasında kaskatı kestiren ’cinsel organ’ krizi ’görsem hatırlardım’ O kahkaya boğulurken...

İLİŞKİNİN BAŞLARINDA ÇİFTE KUMRULAR GİBİLERMİŞ

Dün mahkemede Johnny Depp'in eski koruması Malcolm Connolly ifade verdi. Çiftin ilişki hakkında konuşan ve Avustralya'da gerçekleşen bir kavga ile ilgili gördüklerini anlatan Connolly, çiftin ilişkinin başında çok mutlu ve çifte kumrular gibi olduğunu söyledi.