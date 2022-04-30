Masterchef Burcu kendini baştan yarattı son halini gören 'bu sen misin' demeden edemedi! Olay kadın Burcu Önal...
TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te adından en çok söz ettiren isimlerinden biriydi urcu Önal. 2 denemenin ardından 3. kez elemelere katılan ve bu kez Masterchef bileti kazanan Burcu Önal, sık sık girdiği tartışmalarla biliniyordu. İlginç tarzıyla da adından söz ettiren Burcu Önal yarışmadan elendikten sonra adeta asıl şampiyon olan kişi oldu. Şu sıralar New York'ta olan Burcu Önal'ın son hali görenleri şok etti. İşte Burcu Önal'ın yeni imajı.
30.04.2022 15:19 - Son Güncelleme: 30.04.2022 15:19
Burcu Önal MasterChef 2021 sezonunun dikkat çeken yarışmacılarından biriydi. Başarılı performansıyla programda ilerleme kaydeden Önal, 2 Ocak 2022'de yapılan eleme gecesinde MasterChef'e veda etmişti.
MASTERCHEF BURCU ÖNAL İMAJ DEĞİŞTİRDİ
Aslen Diyarbakırlı olan Burcu Önal küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüdü.
MasterChef 2021 sezonuyla adını geniş kitlelere duyuran Burcu Önal, şimdilerde aşçılık mesleğine devam ediyor.