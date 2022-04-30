Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın sevgilisi o iş insanı! Bakın kim çıktı! Ramazan'la evlilik yolunda ilk adımı attı
Gönül Dağı dizisinde Asuman karakteri izleyici tarafından merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı Gülsim Ali, Berk Atan, Ecem Özkaya, Ali Düşenkalkar gibi isimleri kadrosunda bulundururken kendi yıldızlarını da yarattı. Onlardan biri de Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar. Asuman karakteriyle birlikte Hazal Çağlar hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği şeylerden biri sevgilisi. Dizide Ramazan'la bir dargın bir barışık ilişkisiyle adından söz ettiren Hazal Çağlar'ın gerçekte hayattaki sevgilisi bakın kim çıktı. Hem de kendisinden 15 yaş büyük.
30.04.2022 16:13 - Son Güncelleme: 30.04.2022 16:13
Dizide Cihat Süvarioğlu'nun canlandırdığı Ramazan karakterine aşık olan Hazal Çağlar, gerçek hayatta kalbini kendinden 15 yaş büyük iş insanına kaptırdı. Bakın o isim kim. İşte başta Hazal Çağlar olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.