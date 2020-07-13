Haberler Galeri Magazin John Travolta'nın eşi kansere yenik düştü! Çocukları da 16 yaşında hayata gözlerini yummuştu...

John Travolta'nın eşi kansere yenik düştü! Çocukları da 16 yaşında hayata gözlerini yummuştu...

ABD'li oyuncu John Travolta'nın kendisi gibi sanatçı olan eşi Kelly Preston, 57 yaşında yaşamını yitirdi. Travolta, kötü haberi sosyal medya hesabından verdi. Dünyaca ünlü oyuncu John Travolta'nın 57 yaşındaki eşi Kelly Preston, iki yıldır mücadele ettiği göğüs kanserine yenik düşerek yaşamını yitirdi. Ünlü çift, tanıştıkları film setinde birbirlerine aşık olup dünyaevine girmişti.

13.07.2020 11:39 - Son Güncelleme: 13.07.2020 11:39
John Travolta'nın eşi kansere yenik düştü! Çocukları da 16 yaşında hayata gözlerini yummuştu...

ABD'li oyuncu John Travolta'nın kendisi gibi sanatçı olan eşi Kelly Preston, 57 yaşında yaşamını yitirdi. Travolta, kötü haberi sosyal medya hesabından verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
John Travolta'nın eşi kansere yenik düştü! Çocukları da 16 yaşında hayata gözlerini yummuştu...

"SAVAŞINI KAYBETTİ"

Jerry Maguire ve Twins gibi yapımlarda yer alan ve birçok Hollywood filminde boy gösteren Preston'ın yaklaşık 2 yıldır göğüs kanseriyle mücadele ettiği açıklandı. Travolta, sosyal medya hesabından, "Üzülerek söylemek isterim ki güzel eşim Kelly, 2 yıldır mücadele ettiği meme kanseriyle savaşını kaybetti" ifadesini kullandı.

John Travolta'nın eşi kansere yenik düştü! Çocukları da 16 yaşında hayata gözlerini yummuştu...

FİLM SETİNDE TANIŞIP EVLENDİLER

Honolulu'da dünyaya gelen ve 1985 yılında yayınlanan romantik komedi Mischief'te başrol aldıktan sonra birçok filmde rol alan Preston, Travolta ile The Experts filminin çekimleri sırasında tanışmıştı. Çift 5 Eylül 1991'de Paris'te evlenmişti.

John Travolta'nın eşi kansere yenik düştü! Çocukları da 16 yaşında hayata gözlerini yummuştu...

ÇOCUKLARI 16 YAŞINDA VEDA ETTİ

Çiftin 20 yaşındaki Ella ve 9 yaşındaki Benjamin isimli iki çocuğu vardı. Çiftin Jett isimli bir diğer çocuğu ise 16 yaşında Bahamalar'da yaşamını yitirmişti.

John Travolta'nın eşi kansere yenik düştü! Çocukları da 16 yaşında hayata gözlerini yummuştu...
John Travolta'nın eşi kansere yenik düştü! Çocukları da 16 yaşında hayata gözlerini yummuştu...
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Songül Karlı'nın bikini kazası! Frikik verdiğini fark etmeyen 46 yaşındaki Songül Karlı...
Songül Karlı'nın bikini kazası! Frikik verdiğini fark etmeyen 46 yaşındaki Songül Karlı...