John Travolta'nın eşi kansere yenik düştü! Çocukları da 16 yaşında hayata gözlerini yummuştu...

"SAVAŞINI KAYBETTİ"

Jerry Maguire ve Twins gibi yapımlarda yer alan ve birçok Hollywood filminde boy gösteren Preston'ın yaklaşık 2 yıldır göğüs kanseriyle mücadele ettiği açıklandı. Travolta, sosyal medya hesabından, "Üzülerek söylemek isterim ki güzel eşim Kelly, 2 yıldır mücadele ettiği meme kanseriyle savaşını kaybetti" ifadesini kullandı.