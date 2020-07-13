John Travolta'nın eşi kansere yenik düştü! Çocukları da 16 yaşında hayata gözlerini yummuştu...
ABD'li oyuncu John Travolta'nın kendisi gibi sanatçı olan eşi Kelly Preston, 57 yaşında yaşamını yitirdi. Travolta, kötü haberi sosyal medya hesabından verdi. Dünyaca ünlü oyuncu John Travolta'nın 57 yaşındaki eşi Kelly Preston, iki yıldır mücadele ettiği göğüs kanserine yenik düşerek yaşamını yitirdi. Ünlü çift, tanıştıkları film setinde birbirlerine aşık olup dünyaevine girmişti.
13.07.2020 11:39
- Son Güncelleme: 13.07.2020 11:39
"SAVAŞINI KAYBETTİ"
Jerry Maguire ve Twins gibi yapımlarda yer alan ve birçok Hollywood filminde boy gösteren Preston'ın yaklaşık 2 yıldır göğüs kanseriyle mücadele ettiği açıklandı. Travolta, sosyal medya hesabından, "Üzülerek söylemek isterim ki güzel eşim Kelly, 2 yıldır mücadele ettiği meme kanseriyle savaşını kaybetti" ifadesini kullandı.
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