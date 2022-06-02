Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar ıslak ıslak paylaştı görende kalp bırakmadı 'bugün de düştük' Bir gören ikinciye vuruldu
Gönül Dağı dizisinde Asuman karakteri izleyici tarafından merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı Gülsim Ali, Berk Atan, Ecem Özkaya, Ali Düşenkalkar gibi isimleri kadrosunda bulundururken kendi yıldızlarını da yarattı. Onlardan biri de Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar. Asuman karakteriyle birlikte Hazal Çağlar sosyal medyada da adından epey söz ettiriyor. Çekimlerin bitmesinin ardından soluğu tatilde alan Hazal Çağlar'ın tekne pozları sosyal medyayı salladı. İşte detaylar..
02.06.2022 14:58 - Son Güncelleme: 02.06.2022 14:58
İlk dizisi Gönül Dağı ile şöhreti yakalayan Hazal Çağlar'ın duru güzelliğine takipçilerinden yorum yağdı. Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, sosyal medyaya adeta damga vurdu.
Gönül Dağı dizisinde belediye başkanının kızı Asuman'a hayat veren ünlü oyuncu Hazal Çağlar, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.
Gönül Dağı'nın Asuman Hazal Çağlar güzelliğiyle parmak ısırttı. "Güzellik abidesi" "Zarafetin vücut bulmuş hali" şeklinde yorumlar gelen Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın Instagram halleri sosyal medyayı salladı.