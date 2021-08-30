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Jennifer Lopez olsan da böyle rezil olursun! Sevgilisi Ben Affleck'le barışan Lopez dünyaya rezil oldu Demet Akalın da olaya girdi

Son dönemde 17 yıllık aşkı Ben Affleck'le barışmasıyla gündemden düşmeyen 52 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez tüm dünyaya rezil oldu. 170 milyonu aşkın takipçili Instagram hesabında yaptığı her paylaşım olarak yaratan Jennifer Lopez, katıldığı bir davette giydiği kıyafette, fiyat etiketini unutunca olanlar oldu. Öte yandan Demet Akalın kendini Jennifer Lopez ile bir tuttu.

30.08.2021 12:40 - Son Güncelleme: 30.08.2021 12:40
Jennifer Lopez olsan da böyle rezil olursun! Sevgilisi Ben Affleck’le barışan Lopez dünyaya rezil oldu Demet Akalın da olaya girdi

Venedik'te düzenlenen Dolce & Gabbana davetine katılan Jennifer Lopez giydiği kıyafetle gündeme bomba gibi düştü. Kombiniyle göz kamaştıran Lopez'in bir anlık dalgınlığı ise tüm dünyaya rezil olmasına neden oldu.

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Jennifer Lopez olsan da böyle rezil olursun! Sevgilisi Ben Affleck’le barışan Lopez dünyaya rezil oldu Demet Akalın da olaya girdi

Domenico Dolce ve Stefano Gabbana, en yeni Alta Moda koleksiyonlarını Venedik San Marco Meydanı'nda sundu.

Jennifer Lopez olsan da böyle rezil olursun! Sevgilisi Ben Affleck’le barışan Lopez dünyaya rezil oldu Demet Akalın da olaya girdi

Geceye Jenner-Kardashian ailesinden Heidi Klum'a kadar pek çok ünlü isim katıldı.

Jennifer Lopez olsan da böyle rezil olursun! Sevgilisi Ben Affleck’le barışan Lopez dünyaya rezil oldu Demet Akalın da olaya girdi

Ancak gecede en çok dikkat çeken isim Jennifer Lopez oldu. Lopez'in kıyafet tercihi sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Lopez giydiği kıyafeti, çantası ve tacıyla herkesin dikkatini üzerine çekti.

Jennifer Lopez olsan da böyle rezil olursun! Sevgilisi Ben Affleck’le barışan Lopez dünyaya rezil oldu Demet Akalın da olaya girdi

Elbisenin bel ve göğüs kısmındaki pırlanta detaylar da gözlerden kaçmadı.

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