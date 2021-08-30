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Haberler Magazin Burcu Özberk 'konmuş' dedi beyazlar içinde mest etti! Bikinili pozlarıyla olay olan Burcu Özberk'in göğsüne...

Burcu Özberk 'konmuş' dedi beyazlar içinde mest etti! Bikinili pozlarıyla olay olan Burcu Özberk'in göğsüne...

Burcu Özberk beyazlar içinde paylaştı sosyal medya yıkıldı! 31 yaşındaki Burcu'nun 'konmuş' pozunu gören dönüp bir daha baktı, ünlü oyuncuya yorum yağdı... 12 Aralık 1989 tarhinde dünyaya gelen güzel oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunu. Özberk, ilk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Huricihan Sultan karakteri ile yaşadı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Burcu Özberk, tatil pozlarıyla sık sık gündeme geliyor.

30.08.2021 13:16 - Son Güncelleme: 30.08.2021 13:16
Burcu Özberk ’konmuş’ dedi beyazlar içinde mest etti! Bikinili pozlarıyla olay olan Burcu Özberk’in göğsüne...

Sosyal medyayı aktif kullanan Burcu Özberk paylaşımları ile dikkat çekmeye devam ediyor.

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Burcu Özberk ’konmuş’ dedi beyazlar içinde mest etti! Bikinili pozlarıyla olay olan Burcu Özberk’in göğsüne...

Tatil paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Burcu Özberk bikinili pozuyla sosyal medya gündeminde.

Burcu Özberk ’konmuş’ dedi beyazlar içinde mest etti! Bikinili pozlarıyla olay olan Burcu Özberk’in göğsüne...

Geçtiğimiz günlerde bikinili pozuyla sosyal medyayı sallayan Burcu Özberk bu kez de beyazlar içinde mest etti.

Burcu Özberk ’konmuş’ dedi beyazlar içinde mest etti! Bikinili pozlarıyla olay olan Burcu Özberk’in göğsüne...

'KONMUŞ'

Üstüne konan kelebekle fotoğraf çekinen Burcu Özberk'in güzelliğine beğeni ve yorum yağdı.

Burcu Özberk ’konmuş’ dedi beyazlar içinde mest etti! Bikinili pozlarıyla olay olan Burcu Özberk’in göğsüne...

'Konmuş' notuyla paylaştığı fotoğrafa çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

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