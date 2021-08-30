Burcu Özberk 'konmuş' dedi beyazlar içinde mest etti! Bikinili pozlarıyla olay olan Burcu Özberk'in göğsüne...
Burcu Özberk beyazlar içinde paylaştı sosyal medya yıkıldı! 31 yaşındaki Burcu'nun 'konmuş' pozunu gören dönüp bir daha baktı, ünlü oyuncuya yorum yağdı... 12 Aralık 1989 tarhinde dünyaya gelen güzel oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunu. Özberk, ilk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Huricihan Sultan karakteri ile yaşadı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Burcu Özberk, tatil pozlarıyla sık sık gündeme geliyor.
30.08.2021 13:16
- Son Güncelleme: 30.08.2021 13:16
Geçtiğimiz günlerde bikinili pozuyla sosyal medyayı sallayan Burcu Özberk bu kez de beyazlar içinde mest etti.