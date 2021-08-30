Emir Sarıgül'ün Sibel Can'la ifşasının ardından 'işimle gündeme gelmek istiyorum' demişti... Buket Aydın yine açtı derin yırtmacı olay!
Emir Sarıgül'ün Sibel Can'la ifşasının ardından Buket Aydın'a bir haller oldu! 'İşimle gündeme gelmek istiyorum' diyen Aydın, derin yırtmacıyla adından söz ettirdi. Buket Aydın minisiyle boy gösterdi sosyal medya onu konuştu! Emir Sarıgül ile bir dargın bir barışık yaşadığı aşkla sık sık adından söz ettiren Buket Aydın, son dönemde sosyal medya pozlarıyla dikkat çekiyor. Emir Sarıgül'ün Sibel Can'la tekne tatilinin ifşa olmasının ardından Sarıgül hakkında ağzına geleni söyleyen ardından çok geçmeden bu kez teknede kendisi ifşa olan Buket Aydın, 'işimle gündeme gelmek istiyorum' demişti... Aydın'ın paylaştığı derin yırtmaçlı pozunu görenler, 'Buket'e bir haller oldu' diyor.
30.08.2021 12:24
- Son Güncelleme: 30.08.2021 12:24