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Haberler Magazin Emir Sarıgül'ün Sibel Can'la ifşasının ardından 'işimle gündeme gelmek istiyorum' demişti... Buket Aydın yine açtı derin yırtmacı olay!

Emir Sarıgül'ün Sibel Can'la ifşasının ardından 'işimle gündeme gelmek istiyorum' demişti... Buket Aydın yine açtı derin yırtmacı olay!

Emir Sarıgül'ün Sibel Can'la ifşasının ardından Buket Aydın'a bir haller oldu! 'İşimle gündeme gelmek istiyorum' diyen Aydın, derin yırtmacıyla adından söz ettirdi. Buket Aydın minisiyle boy gösterdi sosyal medya onu konuştu! Emir Sarıgül ile bir dargın bir barışık yaşadığı aşkla sık sık adından söz ettiren Buket Aydın, son dönemde sosyal medya pozlarıyla dikkat çekiyor. Emir Sarıgül'ün Sibel Can'la tekne tatilinin ifşa olmasının ardından Sarıgül hakkında ağzına geleni söyleyen ardından çok geçmeden bu kez teknede kendisi ifşa olan Buket Aydın, 'işimle gündeme gelmek istiyorum' demişti... Aydın'ın paylaştığı derin yırtmaçlı pozunu görenler, 'Buket'e bir haller oldu' diyor.

30.08.2021 12:24 - Son Güncelleme: 30.08.2021 12:24
Emir Sarıgül’ün Sibel Can’la ifşasının ardından ’işimle gündeme gelmek istiyorum’ demişti... Buket Aydın yine açtı derin yırtmacı olay!

BUKET'E BİR HALLER OLDU!

Emir Sarıgül'ün Sibel Can'la ifşasının ardından 'işimle gündeme gelmek istiyorum' demişti... Buket Aydın Instagram pozlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

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Emir Sarıgül’ün Sibel Can’la ifşasının ardından ’işimle gündeme gelmek istiyorum’ demişti... Buket Aydın yine açtı derin yırtmacı olay!

Buket Aydın ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Emir Sarıgül, geçtiğimiz aylarda Sibel Can ile tekne tatilinden görüntülerle günlerce konuşulmuştu.

Emir Sarıgül’ün Sibel Can’la ifşasının ardından ’işimle gündeme gelmek istiyorum’ demişti... Buket Aydın yine açtı derin yırtmacı olay!

Emir Sarıgül'ün tatil görüntülerinin ardından 'bir daha asla' diyen Buket Aydın tükürdüğünü yaladı.

Emir Sarıgül’ün Sibel Can’la ifşasının ardından ’işimle gündeme gelmek istiyorum’ demişti... Buket Aydın yine açtı derin yırtmacı olay!

Kısa süre önce Emir Sarıgül ile olan bir yıllık ilişkisini noktaladığını, asla ve kata tekrar bir araya gelmeyeceklerini söyleyen Buket Aydın, Emir Sarıgül ile Yeniköy'de sevgilisinin teknesine binerken görüntülenmişti.

Emir Sarıgül’ün Sibel Can’la ifşasının ardından ’işimle gündeme gelmek istiyorum’ demişti... Buket Aydın yine açtı derin yırtmacı olay!

Sunucu Buket Aydın, Emir Sarıgül'ün Sibel Can ile görüntülenmesinin ardından ilişkisinin bittiğini net bir dille açıklayarak işi ile gündeme gelmek istediğini dile getirmişti.

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