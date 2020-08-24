Jennifer Lopez nasıl 30 yaşında gibi görünebiliyor? İşte 51 yaşındaki Lopez'in sırrı...

Hatta bazı takipçileri ünlü şarkıcının paylaşımına düştüğü 'Sabah suratı' hashtagi üzerinden çok sayıda esprili yorumda bulundu ve 'Sabah uyandığında böyle görünüyorsa…' şeklinde notlar yazdı. İşte başta Jennifer Lopez olmak üzere ünlülerin en doğal halleri.