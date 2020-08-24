Jennifer Lopez nasıl 30 yaşında gibi görünebiliyor? İşte 51 yaşındaki Lopez'in sırrı...
Jennifer Lopez Instagram paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak makyajsız hali ile adından günlerce söz ettiren Lopez, sosyal medyanın gündeminde. Makyajsız hali ile kısa süre içerisinde milyonlarca beğeni alan 51 yaşındaki Jennifer Lopez, güzellik sırrını verdi. İşte 30'unda gibi görünen Jennifer Lopez'in güzelliğinin sırrı...
24.08.2020 18:21
- Son Güncelleme: 24.08.2020 18:32
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