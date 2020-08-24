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Jennifer Lopez nasıl 30 yaşında gibi görünebiliyor? İşte 51 yaşındaki Lopez'in sırrı...

Jennifer Lopez Instagram paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak makyajsız hali ile adından günlerce söz ettiren Lopez, sosyal medyanın gündeminde. Makyajsız hali ile kısa süre içerisinde milyonlarca beğeni alan 51 yaşındaki Jennifer Lopez, güzellik sırrını verdi. İşte 30'unda gibi görünen Jennifer Lopez'in güzelliğinin sırrı...

24.08.2020 18:21 - Son Güncelleme: 24.08.2020 18:32
Jennifer Lopez nasıl 30 yaşında gibi görünebiliyor? İşte 51 yaşındaki Lopez'in sırrı...

51 yaşındaki Jennifer Lopez, 30'unda görünmenin sırrını açıkladı. "Düzenli bir hayatım var, genetik kodlarım iyi, vitaminli yüz yağı kullanıyorum, Güneş'ten kaçıyorum, günde 8 saat uyuyorum" diyen Jennifer Lopez'in doğal hali ise sosyal medya gündeminde...

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Jennifer Lopez nası 30 yaşında gibi görünebiliyor? İşte 51 yaşındaki Lopez'in sırrı...

Instagram paylaşımları ile sık sık gündeme gelen dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, makyajsız hali ile geçtiimiz günlerde adından epey söz ettirdi.

Jennifer Lopez nası 30 yaşında gibi görünebiliyor? İşte 51 yaşındaki Lopez'in sırrı...

Lopez'in 'Günaydın' notuyla takipçilerinin beğenisine sunduğu bornozlu paylaşımı kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tutulurken, yorumlar da epey dikkat çekiciydi.

Jennifer Lopez nası 30 yaşında gibi görünebiliyor? İşte 51 yaşındaki Lopez'in sırrı...

Uyanır uyanmaz kamera karşısına geçen ve selfie çeken Lopez, fotoğrafın altına "Herkese günaydın" notunu düştü. Lopez'in bu karesi, aldığı farklı yorumlar yüzünden takipçilerinin de kafasını karıştırdı.

Jennifer Lopez nası 30 yaşında gibi görünebiliyor? İşte 51 yaşındaki Lopez'in sırrı...

Hatta bazı takipçileri ünlü şarkıcının paylaşımına düştüğü 'Sabah suratı' hashtagi üzerinden çok sayıda esprili yorumda bulundu ve 'Sabah uyandığında böyle görünüyorsa…' şeklinde notlar yazdı. İşte başta Jennifer Lopez olmak üzere ünlülerin en doğal halleri.

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