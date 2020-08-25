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Hande Katipoğlu üstsüz güneşlendi! İşte 38 yaşındaki ünlü oyuncunun Bodrum tatili...

Magazin dünyasının tanınmış isimleri her yıl olduğu gibi bu yıl da favori bölgeleri mesken tuttu. Oyuncu Hande Katipoğlu'nun Bodrum tatili devam ediyor. Önceki gün Türkbükü'nde objektiflere yansıyan Katipoğlu, üstsüz güneşlenmeyi tercih etti. İşte telefonunu elinden bir an olsun bırakmayan 38 yaşındaki Katipoğlu ve ünlülerin tatil fotoğrafları...

25.08.2020 09:32 - Son Güncelleme: 25.08.2020 09:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





