Hande Katipoğlu üstsüz güneşlendi! İşte 38 yaşındaki ünlü oyuncunun Bodrum tatili...
Magazin dünyasının tanınmış isimleri her yıl olduğu gibi bu yıl da favori bölgeleri mesken tuttu. Oyuncu Hande Katipoğlu'nun Bodrum tatili devam ediyor. Önceki gün Türkbükü'nde objektiflere yansıyan Katipoğlu, üstsüz güneşlenmeyi tercih etti. İşte telefonunu elinden bir an olsun bırakmayan 38 yaşındaki Katipoğlu ve ünlülerin tatil fotoğrafları...
25.08.2020 09:32
- Son Güncelleme: 25.08.2020 09:44
Yahşi Cazibe adlı dizide canlandırdığı 'Simge' karakteriyle şöhreti yakalayan Hande Katipoğlu, normalleşme adımlarının atılmasının ardından soluğu tatilde aldı. Hande Katipoğlu, Bodrum Türkbükü'nde objektiflere takıldı. Üstsüz güneşlenen oyuncu, telefonunu elinden bir an olsun bırakmadı. İşte 38 yaşındaki Hande Katipoğlu ve ünlülerin tatil fotoğrafları...
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