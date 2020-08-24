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Azra Akın ve eşi Atakan Koru'nun düğün dansına ünlülerden yorum yağmuru! 'Aşkla nice güzel yıllara'

Azra Akın, eşi Atakan Koru ile evliliğinin 3. yılını kutluyor. 2002 Türkiye güzeli seçilen ve ardından 2002 Miss World'de Dünya Güzeli unvanını kazanan Azra Akın, Atakan Koru ile 2017 yılında nikah masasına oturdu. 4 yılık birlikteliği evlilikle taçlandıran Azra Akın-Atakan Koru çiftinin bebekleri Demir, 2018'in kasım ayında dünyaya geldi. Çift, mutlu aile pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ederken, Azra Akın'ın eşi ile düğün dansı sosyal medyada çok konuşuldu. Azra Akın'ın Instagram paylaşımına Songül Öden, Pelin Akil, Arzum Onan gibi ünlü isimlerden yorum yağdı.

24.08.2020 17:35 - Son Güncelleme: 24.08.2020 17:53
Azra Akın ve eşi Atakan Koru'nun düğün dansına ünlülerden yorum yağmuru! 'Aşkla nice güzel yıllara'

Akın, eşi ile evliliklerinde 3 yılı geride bıraktı. Düğünlerinde yaptıkları romantik dansı Instagram hesabından paylaşan Azra Akın, altına şu sözlerdi yazdı;

"Seninle her şeye varım ben

Sen benim uğurlu yolumsun

Yıldızlara yürürüm senle

Sen iste canım senin olsun... 24.08.2017"

GALERİ DEVAM EDİYOR
Azra Akın ve eşi Atakan Koru'nun düğün dansına ünlülerden yorum yağmuru! 'Aşkla nice güzel yıllara'

Azra Akın ve einin düğün dansına ünlü isimlerden yorum yağdı.

Azra Akın ve eşi Atakan Koru'nun düğün dansına ünlülerden yorum yağmuru! 'Aşkla nice güzel yıllara'

İşte Azra Akın başta olmak üere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

Azra Akın ve eşi Atakan Koru'nun düğün dansına ünlülerden yorum yağmuru! 'Aşkla nice güzel yıllara'

AZRA AKIN VE EŞİ ATAKAN KORU

Azra Akın ve eşi Atakan Koru'nun düğün dansına ünlülerden yorum yağmuru! 'Aşkla nice güzel yıllara'

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