İbrahim Erkal'ın eşi Filiz paylaştı küçük kızları Elif Su kocaman oldu herkes hayran kaldı! Babası onu yalnızca 12 gün görebilmişti...
İbrahim Erkal'ın eşi Filiz paylaştı küçük kızları Elif Su kocaman oldu, herkes hayran kaldı! Babası onu yalnızca 12 gün görebilmişti... Önceki gün Demet Akalın'ın vasiyet açıklaması ile gündeme gelen merhum İbrahim Erkal, ailesi ile gündeme geldi. Canısı, Ömrüm, Çare Gelmez, Sen Aldırma, Vur Dibine gibi şarkılarıyla müzik piyasasına damga vuran İbrahim Erkal, ölümü ile tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. 11 Mayıs 2017 günü, 52 yaşında hayata veda eden İbrahim Erkal geride 3 çocuk bıraktı. Bunlardan biri de eşi Filiz Akgün ile olan evliliğinden doğan kızı Elif Su. İbrahim Erkal, kızı Elif Su henüz 12 günlükken hayata gözlerini yummuştu. İbrahim Erkal'ın minik kızı Elif Su şimdi kocaman oldu. İşte İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları.
18.01.2022 15:03
- Son Güncelleme: 18.01.2022 15:13
İbrahim Erkal'ın eşi Filiz paylaştı küçük kızları Elif Su kocaman oldu herkes hayran kaldı! Babası onu yalnızca 12 gün görebilmişti...
İbrahim Erkal'ın vasiyetiyle ilgili Demet Akalın'ın açıklaması gündem olunca Erkal'ın hayatına dair bazı detaylar da yeniden araştırılmaya başlandı. Vefat ettiğinde en küçük kızı Elif Su henüz 12 günlük olan İbrahim Erkal'ın kızının son hali merak konusu oldu.