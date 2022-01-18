İbrahim Erkal’ın eşi Filiz paylaştı küçük kızları Elif Su kocaman oldu herkes hayran kaldı! Babası onu yalnızca 12 gün görebilmişti...

İbrahim Erkal'ın vasiyetiyle ilgili Demet Akalın'ın açıklaması gündem olunca Erkal'ın hayatına dair bazı detaylar da yeniden araştırılmaya başlandı. Vefat ettiğinde en küçük kızı Elif Su henüz 12 günlük olan İbrahim Erkal'ın kızının son hali merak konusu oldu.