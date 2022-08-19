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İzlanda'ya gelin gidecekti! Dilan Çiçek Deniz sevgilisiyle paylaşımı olay oldu! Düğünün ertelenme sebebi Thor enişte...

Dilan Çiçek Deniz'in sosyal medya paylaşımları büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İzlandalı sevgilisinden evlenme teklifi alan Deniz'in ne zaman evleneceği merak konusu oldu. Thor Saevarsson ile yakın zamanda nikâh masasına oturmaları beklenirken gelen açıklama sonrası düğünün ertelendiği öğrenildi. Ünlü çift şu sıralar tatilde keyif yaparken sosyal medya paylaşımları ise oldukça konuşuluyor. İşte o olay görüntüler...

takvim.com.tr
19.08.2022 00:19 - Son Güncelleme: 19.08.2022 00:38
İzlanda’ya gelin gidecekti! Dilan Çiçek Deniz sevgilisiyle paylaşımı olay oldu! Düğünün ertelenme sebebi Thor enişte...

İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile evlenmesi beklenen Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya paylaşımlarıyla sosyal medyada gündeme gelmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İzlanda’ya gelin gidecekti! Dilan Çiçek Deniz sevgilisiyle paylaşımı olay oldu! Düğünün ertelenme sebebi Thor enişte...


'Çukur' ve 'Alev Alev' dizilerinin ardından Burak Deniz'le başrolü paylaştığı 'Gidenler' filminde kamera karşısına geçen Dilan Çiçek Deniz (27) ile kendisinden 10 yaş büyük İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson, geçtiğimiz haftalarda birlikteliklerinin birinci yıl dönümlerini sosyal medyada duygusal bir paylaşımla kutlamıştı.

İzlanda’ya gelin gidecekti! Dilan Çiçek Deniz sevgilisiyle paylaşımı olay oldu! Düğünün ertelenme sebebi Thor enişte...

"ALIŞTI BİZİM ADETLERE"

"Gelinlik baktım ama daha çok bakmamız lazım, yavaş yavaş olacak bu işler" diyen Deniz, sevgilisinin Türk örf ve adetlerini öğrenmeye başladığını söylemişti: Alıştı bizim örf ve adetlere, zaten hepsini de yapacağız. Yabancılık çekmiyor.

İzlanda’ya gelin gidecekti! Dilan Çiçek Deniz sevgilisiyle paylaşımı olay oldu! Düğünün ertelenme sebebi Thor enişte...

DÜĞÜN NEDEN ERTELENDİ?

Geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülenen Dilan Çiçek Deniz'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Geçtiğimiz haziran ayında aşk yaşamaya başlayan ve bu yaz dünyaevine girmeleri beklenen ünlü oyuncu ve Thor Saevarsson, sürpriz bir karara imza attı.

İzlanda’ya gelin gidecekti! Dilan Çiçek Deniz sevgilisiyle paylaşımı olay oldu! Düğünün ertelenme sebebi Thor enişte...

Yönetmen sevgilisi ve kendinin iş yoğunluğu nedeniyle böyle bir karar aldıklarını belirten 27 yaşındaki güzel, şu ifadeleri kullandı: Düğün iptal olmadı. Benim çekimlerin başlıyor. Thor'un kendi işleri var. Bu yüzden düğünü ertelemek zorunda kaldık.

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