Arka Sokaklar'daki Zeliş yürek hoplattı! Instagram yıkıldı!

Türkiye'nin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar 2006 yılından beri ekranlarda. Onlarca usta oyuncuyu kadrosunda bulunduran dizi ile ilgili gelişmelerde yakından takip ediliyor. Arka Sokaklar'da en dikkat çekici oyuncu ise Dizi de Hüsnü Çoban'ın kızını oynayan Zeliş Yüsra Geyik güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor.

15.10.2019 09:19 - Son Güncelleme: 21.10.2019 13:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





