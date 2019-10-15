Arka Sokaklar'daki Zeliş yürek hoplattı! Instagram yıkıldı!
Türkiye'nin en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar 2006 yılından beri ekranlarda. Onlarca usta oyuncuyu kadrosunda bulunduran dizi ile ilgili gelişmelerde yakından takip ediliyor. Arka Sokaklar'da en dikkat çekici oyuncu ise Dizi de Hüsnü Çoban'ın kızını oynayan Zeliş Yüsra Geyik güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor.
Arka Sokaklar dizisinin Zeliş'i Yüsra Geyik son fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş'i canlandıran Yüsra Geyik sosyal medya paylaşımları olay oluyor. Yüsra Geyik, adeta ekranda izleyicilerin gözlerinin önünde büyüyen bir isim.
Mükemmel göründüğünü belirten takipçilerinin yanı sıra bazı hayranları da "Sen her zaman çok güzelsin" diye yazdı. Yüsra Geyik birçok kişi tarafından Zeliş olarak tanınıyor.
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