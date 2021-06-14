İzel ‘den çarpıcı açıklamalar! ‘İki aylık param kaldı’ dedi itirafları peş peşe sıraladı
İzel 'den çarpıcı açıklamalar! 'İki aylık param kaldı' dedi itirafları peş peşe sıraladı… Geçtiğimiz günlerde mayolu paylaşımıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı İzel, şimdi ise çarpıcı açıklamalarıyla çok konuşuldu. İş ve özel hayatı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan şarkıcı, geçirdiği ağır hastalık dönemiyle ilgili konuştu. "6 ay kadar sağlık sorunu yaşadım" diyen İzel, yaşadığı maddi krizi tüm samimiyetiyle paylaştı. İşte detaylar…
Ünlü şarkıcı İzel, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında yaptığı mayolu paylaşımıyla çok konuşulmuştu. İzel şimdi ise 'Magazin D Pazar'a yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. 'Genç sevgili severim' açıklamasıyla çok konuşulan İzel yaşadığı sıkıntılı günleri ve maddi krizi tüm samimiyetiyle paylaştı. İşte İzel'in açıklamalarından dikkat çeken satır başları…
Ağır bir hastalık dönemi geçiren ünlü şarkıcı İzel, "6 ay kadar sağlık sorunu yaşadım. Bir operasyon geçirdim, çok değişik bir hastalık... Adını bile şu an söyleyemiyorum lenf bezlerim alındı! Sonra çok ağrılı ve sancılı bir dönem geçirdim. Tam iyileştim 'hadi' dedim. 'Artık çıkıyorum sokağa' bir anda başımıza korona geldi" ifadelerini kullandı.
"KANSER DEĞİLİM"
Ünlü şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hakkımda 'kanser' dedikodusu çıkmış... Çok eski bir arkadaşım basın camiasından anneme sormuş 'İzel kanser mi oldu' diye... Annem de rahatsız bu soru onu iyice kötüleşti. Bu sefer annemi iyileştirmeye çalıştık. 'İzel sen kansersin bize yalan söylüyorsun' demeye başladı."