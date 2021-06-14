İzel ‘den çarpıcı açıklamalar! ‘İki aylık param kaldı’ dedi itirafları peş peşe sıraladı

"YAŞ LİMİTİM 10"

"'Genç sevgili' sözlerim çok tepki çekti. Çok güzel bir röportaj yaptık röportaj sonunda muhabir arkadaşım dedi ki 'Bundan sonra nasıl erkeklerle görüşeceksin?' Ben de 'muhtemelen benden biraz küçük olur, 5-6 yaş mantık çerçevesinde, benim limitim 10' dedim. Sonra çok tepki geldi."