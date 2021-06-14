Alev Alev'in Cemre’si Demet Evgar’dan yoruma kapalı paylaşım! Tatil stiliyle olay oldu mayolu pozu sosyal medyaya damga vurdu

Alev Alev'in Cemre'si Demet Evgar'dan yoruma kapalı paylaşım! Son olarak Alev Alev dizisinde Cemre karakterini canlandıran Demet Evgar, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Dizinin final yapmasının ardından soluğu tatilde alan ünlü oyuncu, mayolu pozunu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. İlginç tatil stiliyle takipçilerine şaşkına çeviren Evgar'ın yorumları sınırlandırması ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Demet Evgar'ın çok konuşulan tatil pozu…

14.06.2021 19:36 - Son Güncelleme: 14.06.2021 19:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





