Alev Alev'in Cemre’si Demet Evgar’dan yoruma kapalı paylaşım! Tatil stiliyle olay oldu mayolu pozu sosyal medyaya damga vurdu
Alev Alev'in Cemre'si Demet Evgar'dan yoruma kapalı paylaşım! Son olarak Alev Alev dizisinde Cemre karakterini canlandıran Demet Evgar, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Dizinin final yapmasının ardından soluğu tatilde alan ünlü oyuncu, mayolu pozunu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. İlginç tatil stiliyle takipçilerine şaşkına çeviren Evgar'ın yorumları sınırlandırması ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Demet Evgar'ın çok konuşulan tatil pozu…
14.06.2021 19:36
- Son Güncelleme: 14.06.2021 19:36
Son olarak Alev Alev'de Cemre karakterini canlandıran Demet Evgar, dizinin final yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Şimdilerde adı "Bergen" filmiyle anılan Demet Evgar, tatilden bir pozunu sosyal medya hesabında paylaşmayı da ihmal etmedi.
Yılın yorgunluğunu üzerinden atmak için tatile çıkan ünlü oyuncu, mayosuyla verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Ancak güzel oyuncunun tatil stili şaşırttı.
Yorumları sınırlandıran Demet Evgar'ın paylaşımına yalnızca arkadaşlarının yorumda bulunması da dikkatlerden kaçmadı. Düzgün fiziğiyle beğeni toplayan Demet Evgar'ın yaşı ise merak konusu oldu.
İşte başta Demet Evgar olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…
Ebru Şahin - 18 Mayıs 1994