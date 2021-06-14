Özge Ulusoy’un son halini gören şaştı kaldı! Estetiği abartınca olay oldu Ceylan ve Yonca Evcimik benzetmesine bakın ne cevap verdi

Özge Ulusoy'un son halini gören şaştı kaldı! Estetiği abartınca olay oldu… Değişimiyle sık sık gündem olan ünlü model ve sunucu Özge Ulusoy, geçtiğimiz haftalarda ilk estetik ameliyatını olduğunu açıklayarak "Bugüne dek yüzüme bıçak değmedi. Sadece botoks ve dolgu yaptırıyorum" demişti. Yakın zamanda ameliyat masasına yattığı bilinen ünlü model, son halini sosyal medya hesabında paylaştı. Ulusoy'un değişimi ise takipçilerini şaşkına çevirdi. Ulusoy'u tanımakta güçlük çeken sosyal medya kullanıcıları, mankeni yorum yağmuruna tuttu. Sosyal medyada "Bu sen olamazsın" yorumları yapılırken Ulusoy, Ceylan ve Yonca Evcimik'e benzetildi. Ulusoy ise yorumlara jet hızıyla yanıt verdi. İşte Özge Ulusoy'un son hali…

14.06.2021 18:09 - Son Güncelleme: 14.06.2021 18:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





