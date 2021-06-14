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Özge Ulusoy’un son halini gören şaştı kaldı! Estetiği abartınca olay oldu Ceylan ve Yonca Evcimik benzetmesine bakın ne cevap verdi

Özge Ulusoy'un son halini gören şaştı kaldı! Estetiği abartınca olay oldu… Değişimiyle sık sık gündem olan ünlü model ve sunucu Özge Ulusoy, geçtiğimiz haftalarda ilk estetik ameliyatını olduğunu açıklayarak "Bugüne dek yüzüme bıçak değmedi. Sadece botoks ve dolgu yaptırıyorum" demişti. Yakın zamanda ameliyat masasına yattığı bilinen ünlü model, son halini sosyal medya hesabında paylaştı. Ulusoy'un değişimi ise takipçilerini şaşkına çevirdi. Ulusoy'u tanımakta güçlük çeken sosyal medya kullanıcıları, mankeni yorum yağmuruna tuttu. Sosyal medyada "Bu sen olamazsın" yorumları yapılırken Ulusoy, Ceylan ve Yonca Evcimik'e benzetildi. Ulusoy ise yorumlara jet hızıyla yanıt verdi. İşte Özge Ulusoy'un son hali…

14.06.2021 18:09 - Son Güncelleme: 14.06.2021 18:26
Özge Ulusoy’un son halini gören şaştı kaldı! Estetiği abartınca olay oldu Ceylan ve Yonca Evcimik benzetmesine bakın ne cevap verdi

2003 Miss Turkey yarışmasının ikinci güzeli Özge Ulusoy, geçtiğimiz haftalarda ilk estetik ameliyatını olduğunu açıklayarak "Bugüne dek yüzüme bıçak değmedi. Sadece botoks ve dolgu yaptırıyorum" demişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Özge Ulusoy’un son halini gören şaştı kaldı! Estetiği abartınca olay oldu Ceylan ve Yonca Evcimik benzetmesine bakın ne cevap verdi

Yakın zamanda ameliyat masasına yattığı bilinen ünlü model, son halini sosyal medya hesabında paylaştı. Ulusoy'un son hali hayranlarını şaşkına çevirdi.

Özge Ulusoy’un son halini gören şaştı kaldı! Estetiği abartınca olay oldu Ceylan ve Yonca Evcimik benzetmesine bakın ne cevap verdi

Estetiği abarttığı söylenen Özge Ulusoy'u son hali ile tanıyamayan hayranları mankeni yorum yağmuruna tutarak "Bu sen olamazsın" ifadelerini kullandı. Öte yandan Ulusoy'un son hali Ceylan ve Yonca Evcimik'e benzetildi.

Özge Ulusoy’un son halini gören şaştı kaldı! Estetiği abartınca olay oldu Ceylan ve Yonca Evcimik benzetmesine bakın ne cevap verdi

YORUMLARA JET YANIT
Instagram hesabından yeni bir paylaşım daha yapan Ulusoy "Fotoğrafta saç, makyaj, Photoshop falan biraz daha değişik çıkmış. Her şey kontrol altında" notunu yazdı.

Özge Ulusoy’un son halini gören şaştı kaldı! Estetiği abartınca olay oldu Ceylan ve Yonca Evcimik benzetmesine bakın ne cevap verdi

Yapılan yorumlara cevap veren Özge Ulusoy "Ceylan ve Yonca Evcimik diyenler olmuş... İkisi de taş gibi gurur duyarım" dedi.