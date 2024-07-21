İşte Gupse Özay ile Barış Arduç'un kızı Jan Asya! Babası Barış Arduç'un kucağında görüntülendi! Sevimliliğiyle ekranları mıncırttı

Gupse Özay ile Barış Arduç kızları Jan Asya'yı gözlerden uzak büyüyor. 2014 yılında 'Deliha' filminin setinde başlayan aşklarını evlilikle taçlandıran Barış Arduç ve Gupse Özay magazin gündeminin yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Her zaman ilgi odağı olan çiftin kızları Jan Asya, bu kez babası Barış Arduç'un kucağında görüntülendi. Jan Asya sevimli halleriyle adeta ekranları mıncırttı.
2014 yılında 'Deliha' filminin setinde başlayan aşklarını evlilikle taçlandıran Barış Arduç ve Gupse Özay magazin gündeminin yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Her zaman ilgi odağı olan çiftin kızları Jan Asya, bu kez babası Barış Arduç'un kucağında görüntülendi.
Magazin gündeminin hiç kuşkusuz yakından takip ettiği isimler arasında Barış Arduç ve Gupse Özay yer alıyor.
Her ne kadar özel hayatlarını gözlerden uzak tutalarda mutlu evlilikleriyle sanat camiasının gözde çiftlerinden olan Gupse Özay ile Barış Arduç, kızları Jan Asya'yı 9 Eylül 2022'de kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşadı.