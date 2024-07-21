Annesini kaybeden Akın Akınözü'nden yürek burkan açıklama! 60 yaşında kansere yenik düşmüştü! "Bundan sonra hayat hep buruk"

'Hercai' dizisiyle kariyerinde büyük çıkış yakalayan ünlü oyuncu Akın Akınözü, geçtiğimiz gün acı haberle sarsıldı. Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü, 60 yaşında kansere yenik düştü. Yüreğine anne ateşi düşen ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile milyonları duygulandırdı. İşte Akın Akınözü'nün duygu yüklü o paylaşımı!