Annesini kaybeden Akın Akınözü'nden yürek burkan açıklama! 60 yaşında kansere yenik düşmüştü! "Bundan sonra hayat hep buruk"

'Hercai' dizisiyle kariyerinde büyük çıkış yakalayan ünlü oyuncu Akın Akınözü, geçtiğimiz gün acı haberle sarsıldı. Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü, 60 yaşında kansere yenik düştü. Yüreğine anne ateşi düşen ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile milyonları duygulandırdı. İşte Akın Akınözü'nün duygu yüklü o paylaşımı!
Yüreğine anne ateşi düşen ünlü oyuncu Akın Akınözü sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile milyonları duygulandırdı. İşte Akın Akınözü'nün duygu yüklü o paylaşımı!
Ebru Şahin ile Hercai dizisinde başrol olarak ekrana gelen Akın Akınözü, kariyerinde büyük bir sıçrama yaşadı.
Ancak ünlü oyuncu Akın Akınözü, geçtiğimiz günlerde annesi Özlem Akınözü'nün acı haberiyle büyük bir acı yaşadı.