PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Hangisi Kenan ayırt etmek imkansız! Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun abisini görenlerin ağzı açık kaldı!

Ekranların sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"ın karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, sadece yeteneğiyle değil, aynı zamanda yakışıklılığıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Ancak, Kenan İmirzalıoğlu'nun abisini görenler gözlerine inanamadı. Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi ile olan benzerliği, görenleri hayrete düşürdü! İşte Kenan İmirzalıoğlu ve abisi Derviş...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024, 18:10 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 18:10
Hangisi Kenan ayırt etmek imkansız! Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’nun abisini görenlerin ağzı açık kaldı! 1

Ekranların sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"ın karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, sadece yeteneğiyle değil, aynı zamanda yakışıklılığıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Ancak, Kenan İmirzalıoğlu'nun abisini görenler gözlerine inanamadı. Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi ile olan benzerliği, görenleri hayrete düşürdü! İşte Kenan İmirzalıoğlu ve abisi Derviş...

Hangisi Kenan ayırt etmek imkansız! Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’nun abisini görenlerin ağzı açık kaldı! 2

Ekranların sevilen yüzü Kenan İmirzalıoğlu, her Pazar günü ATV ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla izleyiciyle buluşuyor.

Hangisi Kenan ayırt etmek imkansız! Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’nun abisini görenlerin ağzı açık kaldı! 3

Daha önce Ezel dizisinde başarılı performansıyla adını altın harflerle yazdıran Kenan İmirzalıoğlu, özel hayatıyla da sık sık merak konusu oluyor.

SON DAKİKA