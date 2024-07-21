Hangisi Kenan ayırt etmek imkansız! Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun abisini görenlerin ağzı açık kaldı!

Ekranların sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"ın karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, sadece yeteneğiyle değil, aynı zamanda yakışıklılığıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Ancak, Kenan İmirzalıoğlu'nun abisini görenler gözlerine inanamadı. Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi ile olan benzerliği, görenleri hayrete düşürdü! İşte Kenan İmirzalıoğlu ve abisi Derviş...