İstanbullu Gelin'in Faruk'u Özcan Deniz'in ilk eşi çok şaşırttı: 'Çürük biri çıktı!'
İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Faruk karakteri ile oyunculuğunun zirvesini yaşayan Özcan Deniz, hayranlarını ekrana kilitledi. İstanbul Gelin'in final yapmasının ardından özel hayatında mutlu günler geçiren Özcan Deniz'den üzen haber geldi ve eşi Feyza Aktan'dan boşandı. Özcan Deniz'in Feyza Aktan ile evliliğinden Kuzey adında bir oğlu var. Peki Özcan Deniz'in Feyza Aktan ile evlenmeden önce bir kere daha evlendiğini ve bu evliliğini kendinden yaşça büyük biriyle yaptığını biliyor muydunuz? Özcan Deniz'in ilk eşinin yaptığı açıklamalar da unutulmazlar arasında. Başta Özcan Deniz olmak üzere ünlülerin çok şaşıracağınız eski eşleri...
27.07.2019 07:13
- Son Güncelleme: 27.07.2019 07:22
İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı Faruk karakteri ile son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Özcan Deniz'in Feyza Aktan ile boşanması gündeme bomba gibi düştü. Aktan ile boşanan Özcan Deniz'in daha önce bir kere daha evlendiğini biliyor muydunuz? Özcan Deniz'in ilk eşini görüp açıklamalarını okuyunca şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz. Şaşırmaya hazır olun.
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