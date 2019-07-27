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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un bu hali 'Yok artık' dedirtti! Çok şaşıracaksınız

Pınar Altuğ bu haliyle görenleri şoke etti! Yıllardır, Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Meltem karakteri ile hafızalara kazınan Pınar Altuğ sizi birazdan şaşkınlığa uğratacak. Pınar Altuğ'un geçmiş yıllardaki fotoğraflarını görenler hayrete düştü. Pınar Altuğ'u daha önce hiç böyle görmediniz. İşte Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncusu Pınar Altuğ'un olay yaratacak fotoğrafları...

27.07.2019 07:01 - Son Güncelleme: 27.07.2019 07:03
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un bu hali 'Yok artık' dedirtti! Çok şaşıracaksınız

Çocuklar Duymasın dizisi ile yıllardır ekranlara gelen Pınar Altuğ, eski fotoğraflarıyla herkesi şaşırtıyor. Geçmişteki fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla Pınar Altuğ yine olay yarattı. İşte Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncusu Pınar Altuğ'un olay fotoğrafları.

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un bu hali 'Yok artık' dedirtti! Çok şaşıracaksınız

İşte Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncusu Pınar Altuğ ve birçok ünlü ismin olay fotoğrafları...

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un bu hali 'Yok artık' dedirtti! Çok şaşıracaksınız

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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un bu hali 'Yok artık' dedirtti! Çok şaşıracaksınız

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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un bu hali 'Yok artık' dedirtti! Çok şaşıracaksınız

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