Canevim'in Ceylan'ı Biran Damla Yılmaz tatil fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Canevim dizisi, büyük beğeni kazandı. Zirveye oturan Canevim'in genç yıldızı Biran Damla Yılmaz son dönemin en çok konuşulan isimlerinden. Dizide Ceylan karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlülerden. Instagram'da 1,5 milyon takipçisi olan Biran Damla Yılmaz'ın tatil fotoğrafları sosyal medyayı salladı.

27.07.2019 09:51 - Son Güncelleme: 27.07.2019 09:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





