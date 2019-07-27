Canevim'in Ceylan'ı Biran Damla Yılmaz tatil fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!
ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Canevim dizisi, büyük beğeni kazandı. Zirveye oturan Canevim'in genç yıldızı Biran Damla Yılmaz son dönemin en çok konuşulan isimlerinden. Dizide Ceylan karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlülerden. Instagram'da 1,5 milyon takipçisi olan Biran Damla Yılmaz'ın tatil fotoğrafları sosyal medyayı salladı.
27.07.2019 09:51
- Son Güncelleme: 27.07.2019 09:59
2015 yılında ATV'de ekranlara gelen Kırgın Çiçekler dizinde canlandırdığı Eylül karakteri ile büyük bir üne kavuşan güzel oyuncu dizi ve sinema filmlerine rol aldı. Beyaz Yalan, Çılgın Dersane: Ada, , Mucize 2 Aşk gibi yapımlarda rol alan Biran Damla Yılmaz, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Canevim dizisinde Ceylan karakterine hayat vermektedir.
DİĞER GALERİLER