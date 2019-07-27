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Canevim'in Ceylan'ı Biran Damla Yılmaz tatil fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Canevim dizisi, büyük beğeni kazandı. Zirveye oturan Canevim'in genç yıldızı Biran Damla Yılmaz son dönemin en çok konuşulan isimlerinden. Dizide Ceylan karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlülerden. Instagram'da 1,5 milyon takipçisi olan Biran Damla Yılmaz'ın tatil fotoğrafları sosyal medyayı salladı.

27.07.2019 09:51 - Son Güncelleme: 27.07.2019 09:59
Canevim'in Ceylan'ı Biran Damla Yılmaz tatil fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

Deniz sezonunu açan genç oyuncu Biran Damla Yılmaz sosyal medya hesabından yayınladığı bikinili fotoğrafa yorum ve beğeni yağdı.

Canevim'in Ceylan'ı Biran Damla Yılmaz tatil fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

EYLÜL KARAKTERİYLE BÜYÜK BİR ÜNE KAVUŞMUŞTU

Oyunculuk kariyerine 2013 yılında başlayan 22 yaşındaki Biran Damla Yılmaz, kameralar karşısına ilk kez Yasak dizisinde canlandırdığı Esma karakteri ile geçti. Başarılı oyuncu bu diziyle istediği başarıyı elde edememişti.

Canevim'in Ceylan'ı Biran Damla Yılmaz tatil fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

2015 yılında ATV'de ekranlara gelen Kırgın Çiçekler dizinde canlandırdığı Eylül karakteri ile büyük bir üne kavuşan güzel oyuncu dizi ve sinema filmlerine rol aldı. Beyaz Yalan, Çılgın Dersane: Ada, , Mucize 2 Aşk gibi yapımlarda rol alan Biran Damla Yılmaz, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Canevim dizisinde Ceylan karakterine hayat vermektedir.

Canevim'in Ceylan'ı Biran Damla Yılmaz tatil fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

Peki son günlerin gözde ismi Biran Damla Yılmaz kaç yaşında? Duyunca çok şaşıracaksınız.

Canevim'in Ceylan'ı Biran Damla Yılmaz tatil fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

ÜNLÜLERİN YAŞLARI

KADİR İNANIR

15 Nisan 1949

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