İsmail Hacıoğlu gözünden sakındığı kızıyla paylaştı! İlk yorum sevgilisi Aslıhan Gürbüz’den! “Merak etme kızım olacak bir gün...”
Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, sosyal medya hesabında Duygu Kaya Kumarki ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yemin ile bir paylaşımda bulundu. Temmuz 2020'de Duygu Kaya Kumarki ile evliliğini sonlandıran oyuncu, kızı ile kumsalda uçurtma uçurduğu anlara dair bir paylaşım yaptı. Kısa sürede gündem olan paylaşımda Yemin'in sevimli halleri dikkat çekerken ilk yorum Hacıoğlu'nun sevgilisi Aslıhan Gürbüz'den geldi. İşte o paylaşım...
31.03.2023 23:45 - Son Güncelleme: 31.03.2023 23:45
Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, 5 Şubat 2016 tarihinde Duygu Kaya Kumarki ile dünyaevine girmişti. Yemin adında bir kızları olan çift, Temmuz 2020'de boşandı.
Şimdilerde Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşayan İsmail Hacıoğlu, sosyal medya hesabında Duygu Kaya Kumarki ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yemin ile bir paylaşımda bulundu.
Kısa sürede gündem olan paylaşımda Yemin'in sevimli halleri dikkat çekerken ilk yorum Hacıoğlu'nun sevgilisi Aslıhan Gürbüz'den geldi.