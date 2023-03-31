6 yıl önce aramızdan ayrılan Halit Akçatepe’nin annesi bakın kim! Hem kendisi hem babası gibi çok ünlü! Hababam Sınıfı’nın Güdük Necmi’siydi...
Kalp yetmezliği sonucu 6 yıl önce aramızdan ayrılan oyuncu Halit Akçatepe, ölüm yıldönümünde sevenleri tarafından anıldı. 79 yaşında vefat eden Akçatepe'nin hayatı da merak konusu oldu. Hababam Sınıfı'nda canlandırdığı Güdük Necmi karakteriyle hafızalara kazınan oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. "Paşa Nuri" tiplemesiyle tanınan Sıtkı Akçatepe'nin oğlu olan oyuncunun annesinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şoke oldu. Bakın Halit Akçatepe'nin annesi hangi Yeşilçam yıldızı çıktı...
31.03.2023 23:19 - Son Güncelleme: 31.03.2023 23:19
Türk sinemasının gülen yüzü Halit Akçatepe'nin vefatının üzerinden 6 yıl geçti. Sevenleri ölüm yıldönümünde usta ismi unutmadı.
79 yaşında vefat eden Akçatepe'nin hayatı da merak konusu oldu. Hababam Sınıfı'nda canlandırdığı Güdük Necmi karakteriyle hafızalara kazınan oyuncunun özellikle ailesi merak edildi.
"Paşa Nuri" tiplemesiyle tanınan Sıtkı Akçatepe'nin oğlu olan oyuncunun annesinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şoke oldu.