40 yaşındaki Özge Ulusoy yeni halini yayınladı! Gören tanımakta zorlandı! Tepki yağdı: “İnsan bunu kendine neden yapar...”
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan model Özge Ulusoy, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla takipçilerini şaşırttı. Son halini yayınlayan Ulusoy'a yüzlerce yorum gelirken model yüzüne yaptırdığı işlem nedeniyle tepki çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı "İnsan bunu kendine neden yapar" derken bir başkası "Özge Hanım çok üzülüyorum halinize. Nerede o eski güzelliğiniz. Gerek var mıydı bu kadar estetiğe" ifadelerini kullandı. İşte Özge Ulusoy'un son hali...
01.04.2023 00:11 - Son Güncelleme: 01.04.2023 00:11
Özge Ulusoy, kariyerinin yanı sıra yıllar içinde geçirdiği değişimle de sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan model, son halini sosyal medyada yayınladı.