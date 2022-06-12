Işın Karaca Gülşen'in sahne kıyafetleri hakkında yine verip veriştirdi: "Kızıma bir et parçası olmadığını, memeleriyle..."
Işın Karaca Gülşen'in sahne kıyafetleri hakkında yine verip veriştirdi. Son dönemde söylemleri ve girdiği polemiklerle sürekli gündemde olan şarkıcı Işın Karaca, sahnedeki dekolte tartışmaları hakkında yaptığı açıklamayla yine dikkatleri üzerine çekti. "Ben de kız annesiyim. Türkiye'de sanat yapıyorum. Her şeyin dozajını çok net bilmek gerekiyor hayatta. Yanındaki 3-5 marjinal insana inanıp da 'Haydi bu çok güzel oldu, bunu da magazine taşıyalım' demekle olmuyor bazı şeyler." diyen Işın Karaca, Gülşen ve sahne kıyafetleri hakkında bu kez bakın neler söyledi.
"KIZIMA BİR ET PARÇASI OLMADIĞINI..."
Işın Karaca Gülşen'in sahne kıyafetleri hakkında yine verip veriştirdi.
Gülşen'in sahne kıyafetleri hakkında Işın Karaca'dan yine dikkat çeken açıklamalar geldi. Işın, "Son dönemde kadınların sahne kostümleri çok tartışılıyor. Gülşen de burada başı çekiyor. "Bir kız annesi olarak Gülşen'in giyim tarzını münasip bulmadığınızı belirtmiştiniz. Bir kız annesi olmak neyi değiştiriyor?" sorusuna verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düştü.
"Herkes istediğini giyer ama konuşulmak adına yapılan hareketler beni rahatsız ediyor. +18 hareketler izledik. Giyinirsin ya da giyinmezsin, soyunursun ya da soyunmazsın, konu bu değil. Bizim coğrafi duruşumuz buna ne kadar hazır, bilmiyorum. Yaşadığımız ülkeye göre hareket edilmeli. Benim bir oğlum da var. Ben oğluma, bir kadına nasıl davranması gerektiğini öğrettim hayatı boyunca. Kızıma da bir et parçası olmadığını, memeleriyle değil beyniyle iş yapmayı öğretiyorum. Bu söylediklerim lütfen cımbızlanmasın. Çünkü başkalarının totolarını konuşmaktan çok sıkıldım."
Kızının kıyafetlerine karışmadığını ifade eden ve "O ne isterse onu giyecek" diyen Işın Karaca, "Bir kız annesi olmanın erkek annesi olmaktan farkı nedir?" sorusuna ise, "Kız çocuğu büyütmekle erkek çocuğu büyütmek çok farklı. Erkek çocukları biraz daha arkadan geliyor. Mesela oğlum bir zamanlar müzik kanalarında meme seyretmekten müzik dinleyemiyordu. Çağ çok hızlı ilerliyor. Bu, bir taraftan çok korkutucu. Her yaşın bir öğrenim kapasitesi, bir zamanı vardır. Her şeyi zamanında öğrensinler. O bana yetiyor." diyor.
"MİDEMİ BULANDIRIYOR"