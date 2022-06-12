Işın Karaca Gülşen'in sahne kıyafetleri hakkında yine verip veriştirdi: "Kızıma bir et parçası olmadığını, memeleriyle..."

"Herkes istediğini giyer ama konuşulmak adına yapılan hareketler beni rahatsız ediyor. +18 hareketler izledik. Giyinirsin ya da giyinmezsin, soyunursun ya da soyunmazsın, konu bu değil. Bizim coğrafi duruşumuz buna ne kadar hazır, bilmiyorum. Yaşadığımız ülkeye göre hareket edilmeli. Benim bir oğlum da var. Ben oğluma, bir kadına nasıl davranması gerektiğini öğrettim hayatı boyunca. Kızıma da bir et parçası olmadığını, memeleriyle değil beyniyle iş yapmayı öğretiyorum. Bu söylediklerim lütfen cımbızlanmasın. Çünkü başkalarının totolarını konuşmaktan çok sıkıldım."