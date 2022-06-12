Ece Erken 'benimki çekti' dedi bornozlu balkon pozları fena! Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürülmüştü kötü günler geride kaldı
Ece Erken 'benimki çekti' dedi bornozlu balkon pozları fena! Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürülmüştü, kötü günler geride kaldı... Haziran 2021'de dünyaevine girdiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu uğradığı hain bir saldırı sonrası 27 Ocak 2022 günü kaybeden Ece Erken, oğluna tutunarak eski hayatına geri dönmeyi başardı. Zor günler yaşayan Ece Erken'in Instagram'dan paylaştığı kareler kısa sürede gündem oldu.
12.06.2022 16:52 - Son Güncelleme: 12.06.2022 16:59
Ece Erken 'benimki çekti' dedi bornozlu balkon pozları gündeme bomba gibi düştü. Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürülmüştü, kötü günler geride kaldı.
Ünlü sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Mirası kabul etmeyeceğini duyuran Ece Erken, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle kalacağız. Reddi miras yapıyorum herkese sevgi ve saygılarımla" dedi.