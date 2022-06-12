Serel Yereli'den olay poz! Görenler şaştı kaldı dönüp bir daha baktı herkes aynı yorumu yaptı: "Altında bir şey yok mu?"
Serel Yereli'den olay poz! Görenler şaştı kaldı dönüp bir daha baktı, herkes aynı yorumu yaptı! 2 senedir İngiltere ve Amerika arasında mekik dokuyan Serel Yereli, Instagram'dan paylaştığı karelerle dikkatleri yine üzerine çekti. Güneş havayı bulunca arkadaşları ile birlikte dışarı çıkan Serel, yaptığı paylaşımla, "Altında bir şey yok mu?" dedirtti.
12.06.2022 15:54 - Son Güncelleme: 12.06.2022 16:41
"ALTINDA BİR ŞEY YOK MU?"
Serel Yereli'den olay poz! Görenler şaştı kaldı dönüp bir daha baktı, herkes aynı yorumu yaptı.
Son olarak Aleyna Tilkin'nin ziyaretine gittiği Serel Yereli arkadaşlarıyla göl kenarında keyif yaptı. Önüne şişe koyup selfie çeken Serel, pozlarıyla olay oldu.
Serel Yereli'yi görenler altına bir şey giymediğini sandı ve "Altında bir şey yok mu?", "Altın çıplak mı?" yorumları yaptı.
Tam adı Buse Serel Yereli olan isim, İzmir, Göztepe'de ailesinin tek çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası eski milli hetbolcu Serdal Yereli'nin hentbol federasyonu başkanlığındaki görevinden dolayı çocukluğu değişik ülkelerde geçti. Babası 2011 yılında Serel Yereli henüz 16 yaşındayken ani kalp krizi ile hayatını kaybetti.