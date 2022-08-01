İrem Helvacıoğlu burun estetiğiyle sosyal medyayı salladı! Beğenenler ve beğenmeyenler birbirine girdi! Ünlü oyuncunun son halini görenler tanıyamadı!
Burun estetiği yaptıran İrem Helvacıoğlu sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncunun yeni halini görenler ikiye ayrıldı. İşte İrem Helvacıoğlu'nun son hali...
01.08.2022 19:51 - Son Güncelleme: 01.08.2022 19:51
Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı. Yüzündeki değişikliği fark edenler burun estetiği olduğunu hemen anladı. Bu durumun ardından güzel oyuncunun hayranları tartışmalara başladı. İşte İrem Helvacıoğlu'nun son hali...
Sosyal medya hesaplarından sürekli olarak fotoğraf paylaşımında bulunan İrem Helvacıoğlu'nun büyük bir takipçi kitlesi bulunuyor.