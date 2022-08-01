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Haberler Magazin İrem Helvacıoğlu burun estetiğiyle sosyal medyayı salladı! Beğenenler ve beğenmeyenler birbirine girdi! Ünlü oyuncunun son halini görenler tanıyamadı!

İrem Helvacıoğlu burun estetiğiyle sosyal medyayı salladı! Beğenenler ve beğenmeyenler birbirine girdi! Ünlü oyuncunun son halini görenler tanıyamadı!

Burun estetiği yaptıran İrem Helvacıoğlu sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncunun yeni halini görenler ikiye ayrıldı. İşte İrem Helvacıoğlu'nun son hali...

takvim.com.tr
01.08.2022 19:51 - Son Güncelleme: 01.08.2022 19:51
İrem Helvacıoğlu burun estetiğiyle sosyal medyayı salladı! Beğenenler ve beğenmeyenler birbirine girdi! Ünlü oyuncunun son halini görenler tanıyamadı!

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı. Yüzündeki değişikliği fark edenler burun estetiği olduğunu hemen anladı. Bu durumun ardından güzel oyuncunun hayranları tartışmalara başladı. İşte İrem Helvacıoğlu'nun son hali...

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İrem Helvacıoğlu burun estetiğiyle sosyal medyayı salladı! Beğenenler ve beğenmeyenler birbirine girdi! Ünlü oyuncunun son halini görenler tanıyamadı!

Sosyal medya hesaplarından sürekli olarak fotoğraf paylaşımında bulunan İrem Helvacıoğlu'nun büyük bir takipçi kitlesi bulunuyor.

İrem Helvacıoğlu burun estetiğiyle sosyal medyayı salladı! Beğenenler ve beğenmeyenler birbirine girdi! Ünlü oyuncunun son halini görenler tanıyamadı!

Son paylaştığı fotoğrafla oldukça gündeme gelen Helvacıoğlu'nu görenler tanıyamadı.

İrem Helvacıoğlu burun estetiğiyle sosyal medyayı salladı! Beğenenler ve beğenmeyenler birbirine girdi! Ünlü oyuncunun son halini görenler tanıyamadı!

Ünlü oyuncunun yüzündeki değişkliği fark edenler hemen burun estetiği olduğunu anladı.

İrem Helvacıoğlu burun estetiğiyle sosyal medyayı salladı! Beğenenler ve beğenmeyenler birbirine girdi! Ünlü oyuncunun son halini görenler tanıyamadı!

Yapılan paylaşımın altında ise ünlü oyuncunun sevenleri birbirine girdi.

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