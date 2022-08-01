Vav TV İzle
Haberler Magazin 24 yıl aynı yastığa baş koydular! Seksenler’in yıldızı Şoray Uzun’un eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı gören hayran kaldı

24 yıl aynı yastığa baş koydular! Seksenler’in yıldızı Şoray Uzun’un eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı gören hayran kaldı

24 yıl aynı yastığa baş koydular! Seksenler, Kaygısızlar, Bizim Ev, Süt Kardeşler, Ruhsar ve Çocuklar Duymasın gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Şoray Uzun, sosyal medya hesabında evlilik yıldönümüne özel bir paylaşımda bulundu. Uzun, 24 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi ile verdiği bir pozu romantik bir notla Instagram'da yayınladı. 55 yaşındaki ünlü oyuncunun eşini görenler ise hayran kaldı. İşte Şoray Uzun'un güzeller güzeli eşi...

01.08.2022 19:15 - Son Güncelleme: 01.08.2022 19:15
24 yıl aynı yastığa baş koydular! Seksenler’in yıldızı Şoray Uzun’un eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı gören hayran kaldı

Ünlü oyuncu Şoray Uzun, Seksenler, Kaygısızlar, Bizim Ev, Süt Kardeşler, Ruhsar ve Çocuklar Duymasın dizileriyle hafızalara kazındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
24 yıl aynı yastığa baş koydular! Seksenler’in yıldızı Şoray Uzun’un eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı gören hayran kaldı

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Uzun, sosyal medya paylaşımlarıyla da birçok kez adından söz ettirdi.

24 yıl aynı yastığa baş koydular! Seksenler’in yıldızı Şoray Uzun’un eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı gören hayran kaldı

Ünlü oyuncu o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Uzun, sosyal medya hesabında evlilik yıldönümüne özel bir paylaşımda bulundu.

24 yıl aynı yastığa baş koydular! Seksenler’in yıldızı Şoray Uzun’un eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı gören hayran kaldı

Uzun, 24 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi ile verdiği bir pozu romantik bir notla Instagram'da yayınladı.

24 yıl aynı yastığa baş koydular! Seksenler’in yıldızı Şoray Uzun’un eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı gören hayran kaldı

"SANA MİNNETTARIM"
Şoray Uzun, paylaşımına, "24 yıl olmuş. Neredeyse çeyrek asır. Bir ömür. Bu 24 yılın her günü için sana minnettarım. Ömür boyunca böyle yan yana, omuz omuza. Aşkla." notunu düştü. Şoray Uzun'un eşini ilk kez görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

SON DAKİKA