24 yıl aynı yastığa baş koydular! Seksenler’in yıldızı Şoray Uzun’un eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı gören hayran kaldı

"SANA MİNNETTARIM"

Şoray Uzun, paylaşımına, "24 yıl olmuş. Neredeyse çeyrek asır. Bir ömür. Bu 24 yılın her günü için sana minnettarım. Ömür boyunca böyle yan yana, omuz omuza. Aşkla." notunu düştü. Şoray Uzun'un eşini ilk kez görenler büyük şaşkınlık yaşadı.