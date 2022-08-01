24 yıl aynı yastığa baş koydular! Seksenler’in yıldızı Şoray Uzun’un eşine bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı gören hayran kaldı
24 yıl aynı yastığa baş koydular! Seksenler, Kaygısızlar, Bizim Ev, Süt Kardeşler, Ruhsar ve Çocuklar Duymasın gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Şoray Uzun, sosyal medya hesabında evlilik yıldönümüne özel bir paylaşımda bulundu. Uzun, 24 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi ile verdiği bir pozu romantik bir notla Instagram'da yayınladı. 55 yaşındaki ünlü oyuncunun eşini görenler ise hayran kaldı. İşte Şoray Uzun'un güzeller güzeli eşi...
01.08.2022 19:15 - Son Güncelleme: 01.08.2022 19:15
Ünlü oyuncu Şoray Uzun, Seksenler, Kaygısızlar, Bizim Ev, Süt Kardeşler, Ruhsar ve Çocuklar Duymasın dizileriyle hafızalara kazındı.
"SANA MİNNETTARIM"
Şoray Uzun, paylaşımına, "24 yıl olmuş. Neredeyse çeyrek asır. Bir ömür. Bu 24 yılın her günü için sana minnettarım. Ömür boyunca böyle yan yana, omuz omuza. Aşkla." notunu düştü. Şoray Uzun'un eşini ilk kez görenler büyük şaşkınlık yaşadı.