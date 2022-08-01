Hande Erçel havalı pozlarıyla rüzgar gibi esti! Sosyal medyayı yıkıp geçti! Derin yırtmacıyla aracının üzerine çıkıp...
Hande Erçel havalı pozlarıyla rüzgar gibi esti! Aşk hayatıyla sık sık gündemde olan Hande Erçel, Kerem Bürsin ile yollarını ayırdıktan sonra Kaan Yıldırım'la yeni bir aşka yelken açmış ancak ünlü oyuncunun bu ilişkisi uzun sürmemişti. Aşk hayatı gibi sosyal medya paylaşımları da çok konuşulan Erçel, Instagram hesabında yayınladığı son pozlarla yine tüm dikkatleri üzerine topladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alırken derin yırtmacıyla kamera karşısına geçen Erçel'in fit hali çok konuşuldu. İşte Hande Erçel'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
01.08.2022 18:53 - Son Güncelleme: 01.08.2022 18:53
Aşk hayatıyla sık sık gündemde olan Hande Erçel, Kerem Bürsin ile yollarını ayırdıktan sonra Kaan Yıldırım'la yeni bir aşka yelken açmış ancak ünlü oyuncunun bu ilişkisi uzun sürmemişti.