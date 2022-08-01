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Haberler Magazin Hande Erçel havalı pozlarıyla rüzgar gibi esti! Sosyal medyayı yıkıp geçti! Derin yırtmacıyla aracının üzerine çıkıp...

Hande Erçel havalı pozlarıyla rüzgar gibi esti! Sosyal medyayı yıkıp geçti! Derin yırtmacıyla aracının üzerine çıkıp...

Hande Erçel havalı pozlarıyla rüzgar gibi esti! Aşk hayatıyla sık sık gündemde olan Hande Erçel, Kerem Bürsin ile yollarını ayırdıktan sonra Kaan Yıldırım'la yeni bir aşka yelken açmış ancak ünlü oyuncunun bu ilişkisi uzun sürmemişti. Aşk hayatı gibi sosyal medya paylaşımları da çok konuşulan Erçel, Instagram hesabında yayınladığı son pozlarla yine tüm dikkatleri üzerine topladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alırken derin yırtmacıyla kamera karşısına geçen Erçel'in fit hali çok konuşuldu. İşte Hande Erçel'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

01.08.2022 18:53 - Son Güncelleme: 01.08.2022 18:53
Hande Erçel havalı pozlarıyla rüzgar gibi esti! Sosyal medyayı yıkıp geçti! Derin yırtmacıyla aracının üzerine çıkıp...

Aşk hayatıyla sık sık gündemde olan Hande Erçel, Kerem Bürsin ile yollarını ayırdıktan sonra Kaan Yıldırım'la yeni bir aşka yelken açmış ancak ünlü oyuncunun bu ilişkisi uzun sürmemişti.

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Hande Erçel havalı pozlarıyla rüzgar gibi esti! Sosyal medyayı yıkıp geçti! Derin yırtmacıyla aracının üzerine çıkıp...

Aşk hayatı gibi sosyal medya paylaşımları da çok konuşulan Erçel, Instagram hesabında yayınladığı son pozlarla yine tüm dikkatleri üzerine topladı.

Hande Erçel havalı pozlarıyla rüzgar gibi esti! Sosyal medyayı yıkıp geçti! Derin yırtmacıyla aracının üzerine çıkıp...

Ünlü oyuncu, her iki tarafında da yırtmaç bulunan pantolonuyla otomobilinin üzerinde verdiği pozları sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Hande Erçel havalı pozlarıyla rüzgar gibi esti! Sosyal medyayı yıkıp geçti! Derin yırtmacıyla aracının üzerine çıkıp...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Hande Erçel havalı pozlarıyla rüzgar gibi esti! Sosyal medyayı yıkıp geçti! Derin yırtmacıyla aracının üzerine çıkıp...

Derin yırtmacıyla kamera karşısına geçen Erçel'in fit hali de çok konuşuldu.

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